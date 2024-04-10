Туалетные запахи – это не то, о чем мы очень любим говорить, но это то, что нужно устранять.

Зловонный туалет может вызвать у нас ощущение, что мы недостаточно поддерживаем ванную комнату в чистоте, но не волнуйтесь – неприятный запах из унитаза не всегда является признаком того, что вы не соблюдаете свой график уборки и его можно легко устранить.

1. Как устранить запахи из унитаза, тщательно почистив туалет

Хотя мы можем делать все возможное, чтобы поддерживать унитаз чистым, свежим и настолько гигиеническим, насколько это возможно для унитаза, мы мало контролируем происходящее в S-образном изгибе. Каждый раз, когда туалет смывается, некоторое количество грязи и грязи попадает в ловушку на изгибе, и это может стать причиной того, что вы чувствуете запах туалета в остальном доме. Лучший способ устранить запахи из унитаза – это удалить как можно больше воды из унитаза, желательно путем погружения, хотя также можно использовать сифон.

Удалив столько воды, сколько сможете, нанесите качественное коммерческое средство для чистки туалета. Продукт, содержащий отбеливатель с действенным действием уничтожения микробов, является лучшим выбором в этом случае. Выбор продукта с удобной насадкой для нанесения под ободок унитаза также будет полезен. Независимо от выбранного вами чистящего раствора, одевайте перчатки, убедитесь, что помещение, в котором вы работаете, хорошо проветривается, и прочтите инструкции на этикетке, чтобы получить наилучшие результаты и точно устранить запахи из унитаза.

2. Скройте запахи туалета

Если S-образный изгиб не является источником запаха, запахи от унитаза останутся в вашей ванной комнате. Если дело не в чистоте, то вам следует попробовать другие способы устранить запахи из унитаза, например маскировку. Этот метод может быть очень хорошим, если вы считаете, что источник запаха временен. Один из способов устранить запахи из унитаза – добавить несколько капель эфирных масел прямо в воду и смыть. Если вы когда-нибудь добавляли эфирные масла в ванную, вы знаете, что запах очень силен: это должно скрыть неприятные запахи на часы. Если вы хотите знать, как предотвратить запах с самого начала, узнайте больше здесь.

Хотя каждый сталкивается с туалетными запахами в определенный момент, мы не хотим это признавать. Следуя этим двум простым шагам, приведенным выше, вы будете иметь ванную комнату настолько чистой и свежей, что посетители будут думать, что вы никогда ею не пользовались!

Источник: cleanipedia

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