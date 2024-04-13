Салат с крабовыми палочками или просто Крабовый остается одним из самых популярных блюд, которое готовят и к праздничному столу, и когда хочется угостить домашних вкусненьким.

Уже существует множество рецептов крабового салата.

Его готовят с рисом и без, с пекинской капустой и маринованными шампиньонами, с твердым или плавленым сыром, а также с ананасами или кусочками апельсина.

Фудблогер Анна Сингаевская предложила еще один рецепт крабового салата, который готовится очень просто и быстро.

«Очень вкусный крабовый салат. Этот рецепт один из самых простых. Представьте, что у вас гости на пороге нужно быстро накрыть на стол», - отметила Анна на своей странице в Инстаграм.

Итак, нужны такие ингредиенты: крабовые палочки, огурец, морковь, консервированная кукуруза, яйца, твердый сыр, майонез, соль по вкусу.

Рецепт крабового салата к праздничному столу.

Ход приготовления такого крабового салата очень быстрый и простой.

Крабовые палочки нарезаем тоненькой соломкой, а огурец и морковь натираем на терке.

Рецепт крабового салата к праздничному столу.

Все овощи выкладываем в миску, добавляем кукурузу, майонез, соль по вкусу.

"Перед подачей на стол салат можно украсить вареным яйцом, твердым сыром и зеленым луком", - отметила Анна.

Подавать на стол такой крабовый салат можно порционно или в одной посуде.

Также, если есть желание, можно добавить в заправку несколько новых вкусов. Сделать соус с майонезом, горчицей в зернах и лимонным соком. Ингредиенты для соуса необходимо просто взбить блендером.

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