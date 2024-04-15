Что бы ни случилось в апреле 2024 года, одно ясно: два знака зодиака выйдут на другую сторону с большим изобилием, чем они могли себе представить.

Возможно, им придется преодолеть несколько непредвиденных препятствий, но результат будет хорошим.

Два удачливых знака зодиака, которые преодолеют свои трудности и обретут изобилие к концу апреля 2024 года:

Рак

Ваш главный антагонист — ретроградный Меркурий, начавшийся 1 апреля 2024 года . Но когда вы когда-нибудь разваливались только потому, что у вас был тяжелый день здесь или там? Если все дело в том, чтобы начать месяц не с той ноги, ну, черт возьми, здесь есть целый месяц, чтобы все исправить, и у вас это очень хорошо получается.

Что создает для вас трудности, так это мысль о том, что что-то идет не так прямо в начале месяца, и вы потратите слишком много времени, пытаясь исправить эту ошибку. Из-за некоторых проблем, связанных с эго, вы, возможно, не захотите усваивать уроки, которые вам преподают, поскольку Вселенная полностью вас подставляет, Рак. Вас ждет серьезный момент «скрытого благословения». В вашем случае единственный способ сделать это - через него.

2. Весы

Что бы вы ни делали, чтобы попасть в это место, с таким же успехом вы можете отступить и поклониться, Весы. Вы много работали, чтобы оказаться здесь, в хорошем месте, в апреле 2024 года. Сейчас вас давит идея продолжать в том же духе. Да, это жизнь для тебя. Оно всегда предъявляет требования, и нам всегда приходится им соответствовать. Итак, на что вы действительно обращаете внимание в апреле 24 года, так это на идею выносливости.

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