Следственные действия направлены на исследование цепи поставок иностранного вооружения и проверки информации о возможном искусственном завышении цен.

Проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам в двух странах – Украине и Польше. Действия предприняли представители Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) вместе с правоохранительными органами Польши. Собранные улики будут использованы для правовой оценки действий причастных должностных лиц. Об этом сообщили в самом НАБУ .

Согласно сообщению НАБУ:

закупка вооружения по возможно завышенным ценам состоялась в период с апреля 2022 по февраль 2023;

в настоящее время продолжается расследование дела.

Следует отметить, что следственные действия направлены на исследование цепи поставок иностранного вооружения и проверки информации о возможном искусственном завышении его стоимости через участие компаний-посредников, зарегистрированных за пределами Украины.

"Следственные действия направлены на исследование цепи поставок иностранного вооружения и проверки информации о возможном искусственном завышении его стоимости через участие компаний-посредников, зарегистрированных за пределами Украины. Собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц", – говорится в сообщении.

Расследование продолжается. Собранные доказательства будут использоваться детективами НАБУ для предоставления правовой оценки действиям должностных лиц.

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