Во время стирки ваша одежда может померкнуть, в результате чего ваши любимые черные джинсы будут выглядеть тускло, но решение есть.

Читайте наше руководство по обновлению черной одежды, содержащее советы о том, как постирать черную одежду, какую температуру использовать и много полезной.

Как постирать черную одежду

От того, при какой температуре стирать черную одежду, до того, какие цвета можно стирать с вашей черной одеждой, мы подготовили для вас эти десять простых шагов:

Разделяйте белье по цвету

Вы задумались: «Можно ли постирать черную одежду вместе с цветной?» Ответ – да. Однако, если вы хотите быть уверенными, что стирайте черную одежду без выцветания, всегда стирайте темную одежду отдельно от светлой. Общеизвестно, что для того чтобы белые вещи были яркими, мы должны стирать их отдельно, но мало кто осознает, что темную одежду также нужно стирать вместе, чтобы сохранить свой цвет. Темная одежда, выстиранная вместе с цветной или светлой одеждой, начнет тускнеть или вымывать краску.

Разделите белье по типу материала

Не все темные или черные вещи создаются одинаково – и вам следует стараться не бросать их все во время стирки вместе, чтобы сэкономить время. Необходимо учитывать три ключевых момента: вес ткани, степень загрязнения вещей и деликатность вещи. Легкий верх не следует стирать в том же цикле, что и тяжелый деним, поскольку грубые ткани могут постепенно испортить щекотливые. Кроме того, избегайте смешивания сильно загрязненных вещей с незначительно загрязненными.

Не забудьте опорожнить карманы

Большая куча черной одежды может слиться в одну массу, но если там есть одна забытая салфетка, потом вам будет трудно избавиться от белого остатка. Если вы или член семьи часто забываете опорожнить карманы во время переодевания, обязательно проверьте их все, прежде чем класть какие-либо вещи в стиральную машину.

Обратите внимание на этикетку с уходом за одеждой

Это может показаться причудливым, но проверка указаний производителя по стирке может уберечь вас от некоторых катастроф с стиркой и поможет вашей одежде дольше выглядеть как новая. Например, шелк, кашемир и другие деликатные материалы часто подлежат только химчистке, деликатные вещи, например нижнее белье, следует стирать отдельно, а некоторые вещи можно стирать только вручную – но не паникуйте, у нас есть руководство, которое покажет вам, как стирать вручную одежду с легкостью.

Используйте кратчайший возможный цикл стирки

Это не только поможет защитить вашу черную одежду во время стирки, но и поможет вашей темной одежде сохранить свой цвет и избежать выцветания.

Убедитесь, что вы знаете, при какой температуре следует постирать черную одежду

Когда речь идет о темной одежде, температура стирки очень важна для сохранения ее цвета. Более высокие температуры могут привести к растеканию или выцветанию красителя, поэтому выбирайте наиболее холодную возможную стирку для темных темных вещей.

Замочите особо загрязненную темную одежду в холодной воде

Перед тем, как постирать черную одежду, смочите сильнейшие загрязнения на более загрязненных предметах одежды в миске с холодной водой. Таким образом вы можете стирать одежду в холодном режиме, и она будет дольше оставаться новой. Вы также можете предварительно обработать пятна влажной тряпкой и точкой моющего средства.

Используйте подходящее моющее средство и кондиционер для ткани.

Во время стирки черной одежды выбирайте мягкое моющее средство, подходящее для темных цветов и холодной стирки, и сочетайте его с качественным кондиционером для тканей , который поможет защитить вашу одежду. от повреждений. Избегайте таких добавок, как отбеливатели, которые могут быть вредными.

Выверните темную одежду наизнанку

Укладка белья для стирки может занять несколько минут, но мы настоятельно рекомендуем вам не пропускать этот шаг. Этот простой прием помогает дольше сохранять цвет, поскольку вода и моющее средство действуют преимущественно на внешний слой (который, если вывернуть наизнанку, становится внутренним), и это может являться основной причиной выцветания цвета.

Попытайтесь усвоить полезные привычки как можно раньше, выворачивая джинсы или темную одежду наизнанку, когда снимаете, и бросайте их в корзину для белья.

Будьте осторожны, как вы сушите свою одежду

Не только стирка может вызвать выцветание одежды. Сушка в стиральной машине может быть самым быстрым способом высушить вашу одежду, но она также может способствовать выцветанию вашей черной одежды. Тепло и трение могут привести к повреждению волокон одежды, что приведет к потере цвета. Если вы сушите на воздухе, убедитесь, что вы вывешиваете предметы подальше от прямого солнечного света во избежание выцветания.

Источник: cleanipedia

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