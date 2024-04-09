Организаторы сделки разработали преступную схему для получения части из начисленных "боевых" доплат военным своего подразделения.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Донбасса и четырём его подчиненным. Они обвиняются в противоправном начислении и выплате "боевых" доплат военнослужащим, фактически не находившимся на передовой. Ущерб для государства в результате этих действий превысил 3,5 млн грн. Подробности сообщили в ДБР.

Организаторы сделки разработали преступную схему для получения части из начисленных "боевых" доплат военным своего подразделения. Подозреваемые включили в списки для выплат 10 военнослужащих части, которые фактически не участвовали в боевых действиях и находились за пределами Донецкой области.

В течение 6 месяцев этим военнослужащим безосновательно насчитывалось по 100 тысяч гривен каждому. Часть этих средств они перечисляли как благотворительную помощь для своего подразделения на указанный командованием счет.

В результате, в период с марта по сентябрь государству нанесен ущерб на сумму почти 3,5 млн грн.

Сотрудники ДБР разоблачили преступную схему, провели разнообразные экспертизы, включая почерковедческую, экономическую и военную.

Командир воинской части и трое его подчиненных подозреваются в растрате и завладении чужим имуществом, совершенным организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 3). ). Еще одна участница преступной схемы подозревается в растрате и завладении чужим имуществом, совершенном организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкции предусматривают лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

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