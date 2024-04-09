Не позволяйте тесной обуви давить вам пальцы на ногах, ведь существуют способы смягчить ее.

Хотя лучший способ смягчить кожаную обувь – это постепенное ее обувание, вы можете ускорить процесс и минимизировать дискомфорт, осторожно смягчив кожу другими методами.

Так как смягчить кожаную обувь

Хотите похвастаться своими новыми кожаными туфлями, но боитесь получить волдыри? Вот наши главные советы, как смягчить кожаную обувь!

Совершайте много коротких прогулок в новой обуви

Лучший способ подготовить кожаную обувь к повседневному использованию – носить ее понемногу и часто. Надевайте его, когда опорожняете корзину или во время скорой поездки на почту. Большое количество коротких прогулок позволит вашим ногам к ним привыкнуть.

Наденьте толстые носки и походите в них по дому

Помните, как ваша мама заставляла вас носить новую школьную обувь по дому перед началом школы? На самом деле это отличный способ смягчить жесткую кожаную обувь. Просто наденьте толстые носки (которые могут быть немного неудобными, но защитят ваши ноги) и возьмите новую кожаную обувь для дебюта дома.

Попробуйте трюк с феном!

Кратко нагрейте (лучше около 20 секунд) самые тесные и твердые участки обуви. Наденьте пару сверхтолстых носков и засуньте ногу внутрь. Носите их дома, пока кожа не станет холодной на ощупь.

Набейте сапоги и ботинки влажной газетой

Сверните страницы в шарики, нанеся немного воды, и упакуйте их в кожаные ботинки. Оставьте их примерно на 24 часа, прежде чем убрать газету, и вы увидите, что кожа размягчилась. Помните: газета должна быть влажной, а не размокшей, иначе вы просто промочите обувь изнутри!

Теперь вы знаете, как смягчить кожаную обувь и можете спокойно ее носить.

Источник: cleanipedia

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