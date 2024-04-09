Узнайте, как сохранить одежду после стирки, чтобы она выглядела новой и пахла свежестью до следующего попадания в стиральную машину.

Одной только стиральной машины недостаточно, чтобы получить приятный свежий запах одежды, хранящийся в течение всего дня.

Как сохранить свежий запах одежды после стирки

Не знаете как сохранить свежий запах одежды в хранении после стирки? То, как вы храните свою одежду, имеет ключевое значение для того, чтобы запах свежевыстиранной одежды оставался длительным. С момента, когда вы вынули одежду из машины, вы должны выполнить несколько шагов:

Убедитесь, что ваши вещи полностью высохли.

Если они даже слегка влажные, когда вы уберете их, они могут иметь запах затхлости или даже привлечь плесень.

Не складывайте и не оставляйте белье в комнате с резким запахом.

Такие места, как кухня, приведут к тому, что стирка впитает эти запахи, которые затем могут перенестись на другую хранящуюся одежду.

Используйте более широкие вешалки.

Неважно, пластиковые они или деревянные, более широкие вешалки помогают воздуху циркулировать, уменьшают давление на вашу одежду и сохраняют одежду свежей в хранении. Для деликатной одежды, таких как шелковые платья, приобретите мягкие вешалки. Это тоже поможет сохранить свежий запах одежды после стирки.

Дайте своей одежде простор для дыхания.

Если ваши ящики заполнены, а гардероб забит, воздух не может циркулировать, как нужно. Как следствие, ваша одежда может начать пахнуть затхлостью, и она, скорее всего, будет мяться.

Используйте домашние средства, чтобы избежать нежелательных запахов.

У нас есть два лучших варианта, как сохранить свежий запах одежды во время хранения с помощью домашних средств. Во-первых, открытый пакет пищевой соды может помочь устранить влажность и снизить запахи. Во-вторых, кофе можно не только пить. Небольшой контейнер с кофейной гущей впитает неприятные запахи, просто убедитесь, что у него есть отверстия в крышке контейнера.

Берегите одежду от прямых солнечных лучей.

Если у вас есть вешалка, а не шкаф, убедитесь, что на него не попадают прямые солнечные лучи, чтобы снизить вероятность выцветания одежды.

Очистите одежду, прежде чем хранить ее на длительный срок.

Если вам интересно, как сохранить свежий запах одежды, когда вы планируете его долго хранить (например, зимние шерстяные вещи летом), убедитесь, что они чисты и используйте свой любимый кондиционер для ткани, чтобы долго сохранять аромат перед упаковкой их! Иначе вы рискуете привлечь моль или разрастаться плесень.

Источник: cleanipedia

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