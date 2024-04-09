Мы расскажем, как почистить белые шнурки, цветные и даже шикарные кожаные шнурки от обуви и как сохранить их свежесть надолго.
Как почистить белые шнурки
Если вам интересно, как почистить белые шнурки , просто проделайте эти простые шаги.
Поместите шнурки в ведро с отбеливателем и холодной водой
Очистите белые шнурки отбеливателем – это поможет удалить неприятные пятна. Просто поместите их в ведро воды с 25 мл отбеливателя и двумя литрами холодной воды.
Замочите на пять минут, затем снимите
Замочите примерно на пять минут, затем извлеките из ведра и поместите в мешок для белья.
Поместите в стиральную машину и стирайте при температуре от 40 до 60 градусов
Положите мешок для белья в стиральную машину и постирайте горячей водой с качественным стиральным средством.
Снимите шнурки
Снимите шнурки из обуви.
Как почистить окрашенные шнурки
Есть цветные шнурки? Вот как адаптировать технику.
Выполните описанные выше шаги, предварительно замочив в жидком стиральном средстве
Выполните приведенные выше шаги, но вместо предварительного замачивания в отбеливателе используйте жидкое моющее средство.
Стирать при горячей температуре
Положите мешок для белья в стиральную машину и постирайте горячим способом.
Оставьте высыхать естественным путем
Оставьте высыхать естественным путем вдали от прямых солнечных лучей (что может привести к выцветанию цветов).
Как почистить шнурки из кожи
А как же почистить шнурки из изысканной кожи? Вот как сделать их такими как новые.
Не используйте стиральную машину
Это может привести к порву шнурков.
Чтобы удалить любые пятна, используйте влажную ткань и теплую воду.
Используйте влажную ткань, смоченную в теплой воде и проведите ею по шнурку, чтобы удалить все пятна. Возможно, вам понадобится немного смазки для локтей, чтобы избавиться от чего-то упрямого.
Сушить естественным путём и в помещении
Всегда сушите кожаные шнурки естественным путем и в помещении – сушка феном или прямые солнечные лучи могут ослабить их и привести к поломке.
Источник: cleanipedia
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