Не волнуйтесь, у нас есть уловки, которые объяснят вам, как почистить шнурки, как вернуть им форму, независимо от того, белые они или окрашены.

Мы расскажем, как почистить белые шнурки, цветные и даже шикарные кожаные шнурки от обуви и как сохранить их свежесть надолго.

Как почистить белые шнурки

Если вам интересно, как почистить белые шнурки , просто проделайте эти простые шаги.

Поместите шнурки в ведро с отбеливателем и холодной водой

Очистите белые шнурки отбеливателем – это поможет удалить неприятные пятна. Просто поместите их в ведро воды с 25 мл отбеливателя и двумя литрами холодной воды.

Замочите на пять минут, затем снимите

Замочите примерно на пять минут, затем извлеките из ведра и поместите в мешок для белья.

Поместите в стиральную машину и стирайте при температуре от 40 до 60 градусов

Положите мешок для белья в стиральную машину и постирайте горячей водой с качественным стиральным средством.

Снимите шнурки

Снимите шнурки из обуви.

Как почистить окрашенные шнурки

Есть цветные шнурки? Вот как адаптировать технику.

Выполните описанные выше шаги, предварительно замочив в жидком стиральном средстве

Выполните приведенные выше шаги, но вместо предварительного замачивания в отбеливателе используйте жидкое моющее средство.

Стирать при горячей температуре

Положите мешок для белья в стиральную машину и постирайте горячим способом.

Оставьте высыхать естественным путем

Оставьте высыхать естественным путем вдали от прямых солнечных лучей (что может привести к выцветанию цветов).

Как почистить шнурки из кожи

А как же почистить шнурки из изысканной кожи? Вот как сделать их такими как новые.

Не используйте стиральную машину

Это может привести к порву шнурков.

Чтобы удалить любые пятна, используйте влажную ткань и теплую воду.

Используйте влажную ткань, смоченную в теплой воде и проведите ею по шнурку, чтобы удалить все пятна. Возможно, вам понадобится немного смазки для локтей, чтобы избавиться от чего-то упрямого. Важно чистить кожаные шнурки, не замачивая их и не используя стиральную машину, поскольку оба способа слишком жестки для этого более хрупкого материала.

Сушить естественным путём и в помещении

Всегда сушите кожаные шнурки естественным путем и в помещении – сушка феном или прямые солнечные лучи могут ослабить их и привести к поломке.

Источник: cleanipedia

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