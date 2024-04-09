Чтобы сэкономить время и воду, узнайте, как сохранить свежий запах одежды без стирки.

Вам нужно знать, как вывести запах пота с одежды, и мы здесь, чтобы помочь.

Иногда ваша одежда выглядит прекрасно, единственная проблема – это запах. Вам не обязательно полностью стирать его, чтобы вернуть хороший запах.

Как вывести запах пота с одежды без стирки

Многие методы, как вывести запах пота одежды без стирки, включают вещи, которые вы можете найти дома, например лимон и пищевую соду. Поскольку эти вещи технически не предназначены для использования с одеждой, вы не всегда можете предположить, как ваша одежда отреагирует на них. Прежде чем обработать всю одежду, попробуйте выбранный способ устранения запаха пота в одежде на незаметном участке одежды, чтобы проверить, не изменился ли цвет.

Просто проветрите одежду на солнце

на несколько часов – это, пожалуй, самый простой способ вывести запах пота с одежды без стирки. Солнечный свет может померкнуть окрашенные ткани, поэтому это может не подойти для всего, что у вас есть, но он также может убить бактерии.

Пищевая сода

обладает дезодорирующими свойствами. Смешайте пасту из пищевой соды и немного воды, выверните одежду наизнанку и намажьте пастой те места, которые пахнут не лучшим образом. Когда паста высохнет, просто снимите ее щеткой.

Лимон

это натуральный дезодорант с собственным приятным запахом, что делает его отличным средством для удаления затхлого запаха с одежды без стирки. Смешайте столовую ложку лимонного сока примерно с 200 мл воды и поместите в чистую бутылку с распылителем. Слегка сбрызните свою одежду и повесьте ее сушиться. Лучше всего приберечь его для белой одежды, поскольку лимон обладает мягкими отбеливающими свойствами.

Водка

убивает бактерии, являющиеся причиной запаха пота. Смешайте две части водки с одной частью воды в бутылке с пульверизатором, затем опрыскайте вспотевшие части одежды. Водка быстро высохнет, не оставив запах спирта.

Положение одежды в морозилку

может показаться странным способом сохранить одежду свежей без стирки, но она работает. Поместите их в полиэтиленовый пакет и заморозьте на ночь, чтобы убить бактерии, вызывающие запах пота.

Хотя пот является самой большой причиной жалоб на запах одежды, он не единственный. Иногда совершенно новая, неношеная одежда пахнет не совсем должным образом. Если вас интересует, как избавиться от запаха новой одежды без стирки, то вышеуказанные способы также могут помочь в этом.

Как вывести пятна пота с одежды без стирки

Даже если вам удалось вывести запах пота, у вас могут остаться пятна от пота, с которыми вам придется сражаться. Опять же проверьте свой метод на незаметном участке, прежде чем браться за всю одежду.

Выжать лимонный сок

нанесите на пятно и оставьте на несколько часов, затем смойте. Лимонный сок может иметь отбеливающий эффект, поэтому лучше его использовать для белой ткани.

Перекись водорода

можно использовать вместо лимонного сока в описанном выше методе. Опять же он может отбелить цветную одежду.

Пищевая сода

не только для запахов; его можно использовать для борьбы с пятнами. Промойте пятно от пота, затем с помощью небольшого количества воды смешайте пищевую соду в пасту и осторожно вотрите ее в загрязненную ткань. Через час смойте.

Нанесите белый уксус

К пятну и оставьте на полчаса, затем смойте.

Половина смеси водки и воды

также может помочь справиться с пятнами. Смойте спустя час.

Источник: cleanipedia

Читайте также:

Как избавиться от запахов приготовления пищи: мгновенный способ

Как избавиться от неприятного запаха в вашем холодильнике и морозильной камере: простой лайфхак

Как вывести из помещения запах горелого: поможет один интересный лайфхак