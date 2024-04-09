Важно знать, как избавиться от ворсинок на одежде и как предотвратить их появление снова после следующей стирки.

Некоторые короткие волокна могут освободиться во время стирки, поэтому на одежде остаются ворс , поэтому мы расскажем, как его убрать.

Как избежать ворсинок на одежде после стирки в машине

Если вы находите ворсинки на своей одежде всякий раз, когда вы его стираете, проблема может быть в вашей машине или вашей технике стирки. Вот несколько способов убрать ворс на одежде после стирки:

Очистите фильтр стиральной машины.

Если фильтр забит, ворсинки не могут выйти из барабана, а это значит, что они попадут на всю вашу одежду. Вы также хотите проверить фильтр сушильной машины.

Подумайте о приобретении коммерческого средства для чистки стиральных машин.

Коммерческий продукт может решить ваши проблемы с ворсом в стиральной машине. Для домашней альтернативы запустите пустую горячую стирку из 400 мл белого уксуса в барабане.

Проверьте карманы.

Прежде чем постирать одежду, проверьте карманы и очистите ее от пуха.

Сортируйте белье по типу ткани.

Если вы заметили некоторые вещи, особенно подверженные ворсинкам, попробуйте постирать их отдельно от другой одежды в осторожном цикле.

Перед стиркой выверните одежду наизнанку.

Это правда, что это не помешает ворсинкам прилипать к ним, но это, во всяком случае, означает, что большая часть ворсинок будет внутри, где их не видно.

Хотите знать, как удалить ворсинки из черной одежды в стиральной машине?

Легкие ворсинки могут сделать черную одежду выцветшей, но вы можете значительно изменить ситуацию, просто исправив темную одежду вместе, а не бросая ее вместе со светлой. Ворс может остаться на вашей черной одежде, но это будет темный ворс, поэтому он не будет так заметен.

Как убрать ворсинки на одежде

Профилактика – это хорошо, но это не поможет, если ворсинки уже есть. К счастью, у нас также есть советы, как убрать ворс из одежды после стирки:

Валики для ворса неспроста называют валиками для ворса.

Покатайте один по одежде, чтобы убрать ворс.

Если у вас нет валика для ворса, вы можете создать импровизированный.

Поверните липкую ленту вокруг скалки липкой стороной наружу. Вы даже можете сразу перейти к удалению ворсинок полосками липкой ленты вручную.

Возьмите чистую свежую сухую губку.

Осторожно потрите шершавой стороной материал, покрытый ворсом. Он уловит и удалит ворс. Вы также можете сделать это с помощью пемзы.

Ваша одежда вышла из стиральной машины всю в ворсинках?

Есть простой способ, как удалить ворсинки из одежды в стиральной машине. Убедившись, что фильтры не забиты, снова постирайте одежду с обычной дозой кондиционера для ткани. Для этого не нужно моющее средство.

Используйте сушилку как в сушилке, так и вне ее.

Простыни для сушки можно использовать как способ удаления ворсинок из одежды в сушильной машине, но они также работают вне ее, если вашу одежду нельзя сушить в сушильной машине. Осторожно потрите простыню об одежду, чтобы удалить нежелательные ворсинки.

Источник: cleanipedia

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