Нет ничего хуже, чем постирать свои любимые вещи и обнаружить, что у них остается запах затхлой влажной одежды.

Не паникуйте, мы расскажем, как устранить запах влажности на одежде и предотвратить его появление в будущем.

Если вы хотите устранить запах влажности на одежде и предотвратить ее накопление, мы поможем вам. Вот несколько простых советов и уловок, как избежать сырого запаха одежды :

Вымойте влажную или потную одежду как можно быстрее.

Чтобы устранить запах влажности, одежду нужно постирать как можно скорее. Это также поможет предотвратить появление пятен от пота!

Попробуйте несколько советов и уловок в стиральной машине, чтобы избавиться от запаха влаги из одежды:

Стирайте одежду наизнанку. Особенно если вы в нем потели! Это также поможет защитить цвета.

Стирайте одежду в горячем режиме. Еще раз проверьте этикетку по уходу и стирайте при высокой температуре, рекомендованной производителем, чтобы устранить запахи.

Добавьте чашку пищевой соды в средство для стирки. Это впитает любые нежелательные запахи во время цикла стирки. Если у вас нет пищевой соды, 2 стакана уксуса тоже подойдут. В конце концов уксус обладает антимикробными свойствами, что позволяет ему уничтожать бактерии, вызывающие запах.

Добавьте хороший бельевой кондиционер. Использование высококачественного кондиционера для тканей придаст вашей одежде свежести.

Развесьте одежду для просушивания. Это лучший способ избавиться от неприятных запахов, добавить одежде свежий внешний аромат и избежать запаха влажности после сушки.

стирка

В холодные или дождливые дни вы можете спросить, как предотвратить запах влажной одежды во время сушки в помещении. Мы рекомендуем:

Мы рекомендуем:

• Откройте окно и уроните свежий воздух. • Используйте осушитель для удаления влажного воздуха. • Ускорите процесс высыхания, быстро протрите их феном.

Никогда не вешайте влажную одежду в гардероб.

Когда вы узнаете, как устранить запах влажности на одежде , убедитесь, что он снова не скапливается во время хранения. Положив не полностью высохшую одежду в ящик или шкаф, влага задержится в ткани и приведет к появлению запаха сырости. Поэтому сначала дождитесь, пока они полностью высохнут.

стирка

Сбрызните эфирным маслом.

Еще одно быстрое решение – смешать любимое эфирное масло с водой в бутылке с пульверизатором. Побрызгайте раствором на всю одежду и дайте ему высохнуть на воздухе, прежде чем убрать его или надеть.

Используйте осушитель воздуха.

Если в воздухе есть вода, ваша одежда высохнет дольше. Кроме того, одежда может пахнуть сыростью из-за избытка влаги в атмосфере. Поэтому рекомендуем использовать осушитель воздуха в комнате, где вы развешиваете свою одежду для сушки. Если его нет, попробуйте высушить одежду в комнате с кондиционером.

Источник: cleanipedia

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