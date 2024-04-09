Нет ничего хуже, чем постирать свои любимые вещи и обнаружить, что у них остается запах затхлой влажной одежды.
Не паникуйте, мы расскажем, как устранить запах влажности на одежде и предотвратить его появление в будущем.
Если вы хотите устранить запах влажности на одежде и предотвратить ее накопление, мы поможем вам. Вот несколько простых советов и уловок, как избежать сырого запаха одежды :
Вымойте влажную или потную одежду как можно быстрее.
Чтобы устранить запах влажности, одежду нужно постирать как можно скорее. Это также поможет предотвратить появление пятен от пота!
Попробуйте несколько советов и уловок в стиральной машине, чтобы избавиться от запаха влаги из одежды:
• Стирайте одежду наизнанку. Особенно если вы в нем потели! Это также поможет защитить цвета.
• Стирайте одежду в горячем режиме. Еще раз проверьте этикетку по уходу и стирайте при высокой температуре, рекомендованной производителем, чтобы устранить запахи.
• Добавьте чашку пищевой соды в средство для стирки. Это впитает любые нежелательные запахи во время цикла стирки. Если у вас нет пищевой соды, 2 стакана уксуса тоже подойдут. В конце концов уксус обладает антимикробными свойствами, что позволяет ему уничтожать бактерии, вызывающие запах.
• Добавьте хороший бельевой кондиционер. Использование высококачественного кондиционера для тканей придаст вашей одежде свежести.
• Развесьте одежду для просушивания. Это лучший способ избавиться от неприятных запахов, добавить одежде свежий внешний аромат и избежать запаха влажности после сушки.
В холодные или дождливые дни вы можете спросить, как предотвратить запах влажной одежды во время сушки в помещении. Мы рекомендуем:
Мы рекомендуем:
• Откройте окно и уроните свежий воздух. • Используйте осушитель для удаления влажного воздуха. • Ускорите процесс высыхания, быстро протрите их феном.
Никогда не вешайте влажную одежду в гардероб.
Когда вы узнаете, как устранить запах влажности на одежде , убедитесь, что он снова не скапливается во время хранения. Положив не полностью высохшую одежду в ящик или шкаф, влага задержится в ткани и приведет к появлению запаха сырости. Поэтому сначала дождитесь, пока они полностью высохнут.
Сбрызните эфирным маслом.
Еще одно быстрое решение – смешать любимое эфирное масло с водой в бутылке с пульверизатором. Побрызгайте раствором на всю одежду и дайте ему высохнуть на воздухе, прежде чем убрать его или надеть.
Используйте осушитель воздуха.
Если в воздухе есть вода, ваша одежда высохнет дольше. Кроме того, одежда может пахнуть сыростью из-за избытка влаги в атмосфере. Поэтому рекомендуем использовать осушитель воздуха в комнате, где вы развешиваете свою одежду для сушки. Если его нет, попробуйте высушить одежду в комнате с кондиционером.
Источник: cleanipedia
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