Следуйте нашим советам и узнайте, как лучше мыть деревянный пол и поддерживать его чистым.

Подавляющее большинство деревянных полов нуждаются в базовом уходе и небольшом количестве технической обработки. Мы расскажем, как это делать правильно.

Как мыть деревянный пол: 3 совета по регулярному уходу

Несмотря на то, что деревянный пол прочен по своей природе, он также чувствителен и может быть легко поврежден, если подвергаться интенсивной уборке. Важно, чтобы ваш деревянный пол был чист от пыли и мусора, поскольку со временем грязь может накапливаться и приводить к появлению тусклых и потрескавшихся поверхностей.

1. Ежедневно: подметайте или пропылесосите места с интенсивным движением людей

Простой старинный веник и совок отлично справятся с этой задачей. Если вы пользуетесь пылесосом, обязательно используйте настройки, предназначенные специально для твердых полов (вращающиеся щетинки, так прекрасно справляющиеся с чисткой ковров, могут поцарапать или повредить деревянный пол).

2. Раз в неделю: протрите влажной шваброй места с интенсивным движением

Швабра должна быть влажной, а не мокрой, чтобы остатки воды быстро высыхали и не повредили древесину. Если в комнате не поступает много воздуха, после этого вы можете воспользоваться мягкой тканью из микроволокна, чтобы убедиться, что ваш пол сухой.

3. Очищайте пятна немедленно

Попытайтесь немедленно убрать любые разлитые вещества – они лишь привлекут больше грязи, и со временем мыть деревянный пол сиане еще труднее.

Как лучше мыть деревянный пол

Что лучше всего подойдет для вашего пола, зависит от его возраста и типа покрытия.

Но определить тип деревянного пола у вас может быть сложно, если вы не следите за его установкой. В общем, большинство современных деревянных полов имеют «герметичную поверхность»; это означает, что была применена смола или покрытие – обычно полиуретан или полиакрил – которое помогает им служить дольше и делает их более устойчивыми к разливам и царапинам.

Старые деревянные полы иногда просто покрывали лаком, что означает, что поверхность не полностью герметична и может изнашиваться со временем, поэтому вам следует экономно использовать воду и пол едва влажной тряпкой.

Главный совет: как определить, герметичный или негерметичный ваш пол? Просто вылейте чуть-чуть воды в незаметное место. Если вода образует шарики и оседает на поверхности, скорее всего, ваш пол загерметизирован.

Источник: cleanipedia

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