Утечка под раковиной требует скорейшего внимания, но иногда трудно определить, откуда происходит утечка или как ее остановить.

Здесь вы можете найти пошаговую инструкцию по поводу того, как определить источник утечки под вашей мойкой , какие типы утечек легко остановить самостоятельно и когда вместо этого пришло время вызвать сантехника.

Как остановить протекание кухонной мойки: пошаговая инструкция

Когда вы обнаружите, что у вас течет раковина, важно быстро отсортировать ее, прежде чем она нанесет большой вред. Хотя в некоторых ситуациях нужен сантехник, есть некоторые утечки, которые вы можете легко остановить дома. Читайте дальше, чтобы узнать о том, как остановить протекание кухонной мойки.

Если ваша кухонная раковина протекает снизу, вам сначала нужно определить, что вызывает утечку. Начните с очистки места под раковиной, а затем проверьте следующее:

Утечка воды из шланга под давлением. У вас есть постоянное давление? Вероятно, это причина. Вероятно, вы увидите, что он создает достаточно большой беспорядок.

Утечка дренажной линии. Если вы открываете кран и когда вода сливается, труба под раковиной течет, это может быть причиной.

Неисправное уплотнение или сливная прокладка. Если это не касается ни одной из двух вышеуказанных проблем, возможно, в вашей раковине течет через разлившуюся или ослабевшую сливную прокладку или уплотнитель. Лучший способ проверить это, наполнив раковину водой, прежде чем дать ей стечь.

Неизвестная проблема. Если вы все еще имеете дело с утечкой, которую, кажется, нельзя идентифицировать, пора вызвать сантехника. Они смогут сказать вам, где утечка и что нужно сделать, чтобы ее устранить.

Далее пора остановить протекание кухонной мойки! Вот наши главные советы по устранению утечки под раковиной с шагами для каждого из трех основных типов утечек, которые мы обсудили выше.

Для утечки водяного шланга под давлением:

Перекрыть воду. Эта утечка происходит в трубе, которая несет воду к вашему крану, и поэтому вода будет брызгать, пока вода включена!

Затяните крепеж. Основной причиной протекания трубы под раковиной являются фитинги вокруг запорных клапанов, поэтому можно легко исправить, затянув их. Вам нужно использовать гаечный ключ, чтобы удерживать клапан, одновременно затягивая рукой компрессионную гайку.

Все еще вытекает? Затяните соединение крана. Если вода все еще течет, когда вы снова включаете воду, это может быть соединением между трубой и краном. Чтобы затянуть это, используйте регулируемые плоскогубцы.

Если эти два метода не работают, вызывайте сантехника.

Нашли ли утечку в сливной линии? Вероятно, причиной тому является одна из трех причин: забитый дренаж, ослабленное соединение или коррозия. Чтобы остановить протекание кухонной мойки, выполните следующие действия.

Затяните соединение. Используйте гаечный ключ, чтобы убедиться, что все компрессионные гайки и соединения полностью затянуты.

Разблокируйте раковину. После затяжки соединений убедитесь, что вы полностью разблокировали раковину.

Все еще вытекает? Вероятно, это вызвано коррозией. Это означает, что часть трубопровода под раковиной требует замены.

Пора вызывать сантехника!

Если раковина течет через сливную прокладку, эти шаги помогут вам это исправить:

Возьмите сантехническую замазку. Это одна из самых простых проблем для решения, если у вас под рукой есть сантехническая шпатлевка.

Открутите слив раковины. Убедитесь, что у вас под рукой несколько полотенец на случай избытка воды в канализации.

Очистите старую шпатлевку . Вы можете обнаружить остатки, которые раньше герметизировали прокладку.

Добавить свежий слой. Когда старая шпатлевка исчезнет, ​​добавьте новый слой.

Снова прикрутите дренаж.

Кроме того, если вы не можете получить сантехническую шпатлевку, попробуйте силиконовую замазку.

Если вы так и не смогли остановить кухонную мойку, вызывайте сантехника.

Источник: cleanipedia

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