Один из подозреваемых обвиняется во внесении ложных сведений в официальные документы, а другой - в злоупотреблении служебным положением.

Двум руководителям продовольственной службы отдела тылового обеспечения пограничного отряда в Херсонской области сообщили о подозрении из-за подозрений в закупке продуктов для военных по завышенным ценам. Подробности скандального дела были сообщены ДБР.

По данным Государственного бюро расследований, один из подозреваемых, начальник продовольственной службы части, заключил договор на закупку круп более чем на 360 тысяч гривен, что было осуществлено по завышенной цене и без соответствующих документов о качестве товара.

Его предшественник также получил подозрение, поскольку заключил соглашение на закупку хлеба на сумму 1,3 миллиона гривен, выбрав предпринимателя с завышенной ценой, что привело к убыткам более 402 тысяч гривен для воинской части.

Один из подозреваемых обвиняется во внесении ложных сведений в официальные документы, а другой – в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды. Санкции за эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Херсонская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона осуществляет процессуальное руководство по делу, устанавливаются детальные обстоятельства нарушений закупок продуктов для военных по завышенным ценам.

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