Чтобы улучшить скорость зарядки на смартфоне, нужно знать 5 действенных советов, которые помогут это сделать.

Даже среднее использование приводит к по крайней мере одному пополнению мощности, поэтому всем нам нужно знать, как раз ускорить зарядку смартфона .

Совет 1. Выключите или отложите

Если вы хотите ускорить зарядку смартфона, вы можете выключить телефон и оставить его в стороне. Это наиболее очевидный и простой способ. Предположим, что вы используете телефон, пока он заряжается. В этом случае процесс будет происходить медленнее, поскольку ваша деятельность потребляет пополненную энергию. Так что отложить это будет очень полезно.

Кроме того, ваш телефон не перестает работать, даже если вы его не пользуетесь. Возможно, вы этого не знаете, но некоторые приложения, возможно, работают в фоновом режиме, и это понятно, что приложения потребляют много энергии. Выключая устройство, завершите работу этих программ.

Совет 2. Храните его в прохладе

Перегрев является типичной проблемой телефонов. Это влияет на срок службы телефона и время его зарядки. Когда телефон горячий, процессоры становятся медленнее. А вялый процессор означает больше работы, что влечет большее потребление энергии. В конце концов это «домино» замедляет процесс зарядки.

Чтобы избежать этого и ускорить зарядку смартфона, нужно держать устройство в холоде. Классный телефон – это эффективный телефон даже во время зарядки. Есть несколько способов сохранить телефон холодным. Кроме остановки приложений, работающих в фоновом режиме, можно также заряжать телефон в месте, подальше от прямых солнечных лучей. Вы также можете снять чехол с телефона, чтобы избавиться от излишнего тепла.

Совет 3. Переключитесь в режим полета

Ваш телефон заряжается быстрее в режиме полета? Если вы заметили это, продолжайте это делать. Перевести телефон в режим полета – это один из самых простых способов ускорить зарядку смартфона. Как это? Ваш телефон создан для общения и развлечений.

Конечно, функции, которые это обеспечивают, например сотовая связь, Bluetooth, радио и Wi-Fi, требуют питания для работы. Эти функции потребляют заряд аккумулятора, даже если устройство не используется. Переключение в режим полета останавливает это.

В режиме полета указанные функции потребляют меньше энергии вашего устройства, благодаря чему он накапливает энергию быстрее. Исследования показывают, что этот хак может сэкономить до 25% времени, необходимого для полной зарядки.

Совет 4. Используйте настенную розетку

Если вы хотите быстро зарядить телефон, использовать розетку будет лучше, чем заряжать его на компьютере или автомобиле. Это связано с низкой силой тока (0,5 A), обеспечивающей автомобильные и компьютерные порты по сравнению с настенной розеткой (1 A). Хотя низкая сила тока не вредит вашему устройству, это замедляет зарядку.

Совет 5. Попробуйте аксессуары для быстрой зарядки

Настенные зарядные устройства являются надежными партнерами, но иногда они не могут проделать работу в нужное время и ускорить зарядку смартфона. Вот здесь и появляются аксессуары для быстрой зарядки. На рынке есть много аксессуаров для быстрой зарядки, и большинство телефонов совместимы с ними.

Быстрые зарядные устройства являются одними из лучших, которые можно найти. Быстрые зарядные устройства обеспечивают высокую скорость, если просто нужно быстро пополнить заряд. Большинство из них могут зарядить телефон в 1,4 раза быстрее, чем ваше официальное зарядное устройство.

Однако для обеспечения безопасности лучше выбрать сертифицированные скоростные зарядные устройства, а не дешевые зарядные устройства.

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