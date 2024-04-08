В своем решении судья Шевченковского районного суда Галина Билинская признала Подганюка виновным, но мужчина остался в плюсе.

Шевченковский районный суд во Львове признал Игоря-Мирослава Подганюка, должностного лица государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, виновным в конфликте интересов из-за самопремирования. Суд установил ему штраф в размере 3400 гривен. При этом растрата средств, совершенная должностным лицом, больше в несколько раз за сам штраф - назначен судьей.

В материалах дела говорится, что Пидганюк занимал должность заместителя директора и руководителя патоморфологического отдела Львовской региональной государственной лаборатории государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В апреле 2022 года он присудил себе премию в размере 11,5 тысячи гривен, а в сентябре 2023 года — еще 28,8 тысячи гривен.

Подгонюку составили административный протокол за нарушение ч. 1 ст. 172-7 и ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. На суде он признал свою вину и просил не применять к нему строгие меры наказания.

В своем решении судья Шевченковского районного суда Галина Билинская признала Подганюка виновным в нарушении требований по избежанию конфликта интересов и установила штраф в размере 3400 гривен. Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

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