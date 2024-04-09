Может быть очень неприятно, когда телефон не работает, особенно если вы находитесь в зоне действия сигнала.

Мы собрали несколько простых советов, как усилить сигнал мобильной связи на смартфоне . Ведь такая ситуация далеко не самая лучшая и требует немедленного разрешения.

Иногда (особенно если вы переезжаете) телефоны могут придерживаться старой идеи доступности сети. Ваш телефон не ищет постоянно лучший сигнал (это убьет батарею), поэтому вам нужно самостоятельно принять меры.

Быстрый способ усилить сигнал мобильной связи на смартфоне – включить режим полета, подождать примерно 10 секунд и снова отключить его. Это приведет к тому, что телефон повторно проверит, какие сети доступны. Режим полета обычно доступен в Центре управления iPhone или на панели быстрых настроек телефона Android (проведите пальцем вниз от верхнего края экрана, чтобы получить доступ к тому и другому).

В некоторых случаях может потребоваться перезагрузить телефон. Это необходимо, когда вы пересекаете международные границы или иногда, когда входите в зону оператора роуминга или покидаете ее.

Иногда обновления программного обеспечения могут помочь решить проблемы с сигналом. Просто следите за новостями, чтобы убедиться, что то же обновление не приведет к другим проблемам.

2. Получите новую SIM (или очистите свою)

Если вы используете своего оператора в течение длительного времени, Ваша SIM-карта может не подключаться к последним диапазонам частот сети. Ее контакты могут быть загрязнены или изношены, что может привести к периодическим сбоям. Вы можете начать с выдвижения SIM-карты и очистки ее металлической поверхности. Используйте дезинфицирующую салфетку или ватный тампон, смоченный небольшим количеством спирта.

Вы также можете попросить представителей поддержки клиентов свежую SIM-карту последней модели, чтобы усилить сигнал мобильной связи на смартфоне.

Обратите внимание, что если у вас iPhone 14 или более поздней версии или любое другое устройство, использующее eSIM , вам не придется сталкиваться с проблемами, связанными с физической SIM-картой.

3. Измените свой G

4G и 5G имеют разные свойства сигнала и иногда поступают из разных башен. Были случаи, когда сеть требует, чтобы телефон пытался уловить слабый сигнал, который находится дальше, только чтобы он мог получить «5» в строке состояния. Это не просто маркетинг; что к более новой сети подключен ваш телефон, тем эффективнее он использует ресурсы оператора. Поэтому операторам следует иметь как можно больше устройств в новейших сетях.

К сожалению, иногда это означает, что некоторые устройства зависают со слабым соединением. Следует переключаться между различными доступными режимами сети, если логика вашего оператора предпочитает новые системы более удобные. Наконец, соединение 4G может быть быстрее, чем соединение 5G, в зависимости от вашего местоположения.

На iPhone перейдите в «Настройки» > «Сотовая связь» > «Параметры сотовой связи» > «Голос и данные». Здесь вы можете выбрать между 5G On, 5G Auto и LTE (4G).

На телефоне Android перейдите в приложение «Настройки», чтобы получить доступ к разделам «Подключение», «Сеть и Интернет» или тому подобное. Выберите «Мобильная сеть», «SIM и сеть» или что-то в этом роде. Вы должны увидеть опцию для отключения услуги 5G, таким образом ограничивая ваше подключение к 4G, чтобы усилить сигнал мобильной связи на смартфоне

4. Используйте Wi-Fi вместо сотовой связи

Вы используете Wi-Fi с максимальной пользой? Лучшей сетью для телефона может быть домашняя сеть, в том числе для вызовов. Почти все современные телефоны поддерживают звонки через Wi-Fi, которые обычно можно активировать в настройках сотовой связи или звонков на телефоне. Улучшить свой домашний Wi-Fi с помощью сетчатой ​​системы может быть проще, чем пытаться получить сотовый сигнал там, где вы живете.

5. Передвигайтесь

Любое количество физических объектов может помешать телефону получить сигнал, в частности кирпич, бетон, стекло и металл. Поскольку в большинстве зданий используются эти материалы, в некоторых помещениях, в частности в вашем доме, могут возникнуть проблемы с подключением. Если да, попробуйте пройти вокруг, чтобы проверить, лучше ли сигнал в другом месте. Хотя это может показаться бессмысленно, открытое окно может быть разницей между сильным и слабым сигналом (особенно если телефон подключается к mmWave 5G).