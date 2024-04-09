Мы часто пользуемся телефонами в целях общения, развлечений или даже работы, но не всегда думаем о своей безопасности и о том, что за нами могут следить.

Эти коды могут пригодиться вам, чтобы понять, находятся ли ваши данные в безопасности и никто не следит за вами по телефону.

Чем бы мы ни занимались в жизни, самое важное для каждого человека это безопасность. А в мире современных технологий безопасность важнее еще больше. Ведь с помощью вашего смартфона о вас могут узнать очень многое.

Вот коды, которые помогут понять, следит ли кто-то за вами по телефону