Эти коды могут пригодиться вам, чтобы понять, находятся ли ваши данные в безопасности и никто не следит за вами по телефону.
Чем бы мы ни занимались в жизни, самое важное для каждого человека это безопасность. А в мире современных технологий безопасность важнее еще больше. Ведь с помощью вашего смартфона о вас могут узнать очень многое.
Вот коды, которые помогут понять, следит ли кто-то за вами по телефону
*#21#
Этот код поможет определить важную вещь - переадресовываются ли с вашего телефона на другое устройство звонки и сообщения и следит ли кто-то за вами с помощью вашего же телефона. Наберите эту комбинацию и вы увидите номер, имеющий доступ к этим вашим данным.
Подумайте: не давали ли вы свой телефон незнакомцам? Если давали, то вполне вероятность того, что информация о вашем месте жительства, расписании дня, друзьях уже может быть известна для чужих людей. Кроме того, вы можете потерять ваши деньги, если пользуетесь картой по телефону и заходите на нее, вводя пароль.
*#62#
С помощью этого кода можно определить, куда с вашей мобилки перенаправляются входящие вызовы и сообщения, когда другие абоненты не могут до вас дозвониться.
##002#
Если вы наберете этот код, то отключите все виды переадресаций, когда-либо подключенных на вашем смартфоне и следить за вами через ваш телефон уже не смогут. Код универсален и доступен для всех телефонов.
Особенно полезен этот код тогда, когда вы отправитесь в другую страну и будете в роуминге. С помощью него, ваши деньги не будут списываться за звонки, которые переводятся на голосовую почту.
*#06#
Этот код, дающий информацию об идентификационном номере телефона, он же IMEI (International Mobile Equipment Identifier).
С помощью него вы можете, например, отыскать укравший у вас телефон: поскольку устройство при любом включении автоматически отправляет свой IMEI в сеть мобильного оператора и на это не влияет то ли ваша карта в телефоне или уже чужого человека.
Итак, теперь вы "вооружены" и знаете, что делать, если кто следит за вами через ваш телефон.
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