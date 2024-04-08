На данный момент чиновникам объявлено о подозрении по статье о присвоении или растрате имущества из-за злоупотребления служебным положением.

Трем бывшим чиновникам "Киевмедспецтранса" были предъявлены новые обвинения в присвоении средств, выделенных на закупку автозапчастей для амбулаторных автомобилей, на сумму более 12 миллионов гривен. Подробности скандального дела сообщили в пресс-службе милиции Киева.

Используя завышенные цены от поставщиков, злоумышленники завладели бюджетными средствами. Для маскировки нелегальных транзакций они инициировали проведение экспертиз в надежде получить "положительные" выводы и перевели около 290 тысяч гривен государственному экспертному учреждению.

Дело было раскрыто прошлым летом сотрудники Шевченковского управления полиции, СБУ Киева и Киевской области под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры. Установлено, что руководство "Киевмедспецтранса", в сговоре с директорами снабженческих компаний, закупало запчасти по завышенным ценам.

В дальнейшем, чтобы скрыть свои противоправные действия, они инициировали экспертизу стоимости запчастей, предоставив фальсифицированные документы от импортеров, и заплатили за это из государственного бюджета.

На данный момент чиновникам объявлено о подозрении по статье о присвоении или растрате имущества из-за злоупотребления служебным положением. Ранее им уже были предъявлены обвинения по разным статьям Уголовного кодекса Украины, включая растрату имущества, подделку документов, служебный подлог, подкуп и введение в заблуждение.

Продолжается дальнейшее расследование, в случае доказательства вины злоумышленникам грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

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