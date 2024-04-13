Чтобы рассада была крепкой и здоровой и в будущем растение подарило вкусный, полезный и большой урожай, ее необходимо правильно закалить.

Рассаду закаляют перед высадкой в ​​грунт, пишет Politeka.net.

Ведь при переносе молодых сеянцев из тепличного климата происходит радикальное изменение температурного режима. Растение стрессует, корневая система при пересадке травмируется.

Нарушается обмен веществ внутри растений, замедляется рост корней. Таким образом, растение может погибнуть. Для теплолюбивых культур, таких как помидоры, огурцы, перец, баклажаны, закаливание начинается при температуре 12-14 °C. А вот холодостойкие культуры (капуста) приучают к природным условиям при температуре 8-10 °C.

Как правильно закалить рассаду.

Опытные хозяева советуют горшки с рассадой выносить на свежий воздух сначала на пару часов, постепенно увеличивая время обитания растений на улице. Первое время горшки с рассадой ставят на открытое солнце, а помещают в тень или притеняют подручными материалами. Время пребывания на воздухе и на солнце увеличивают с каждым днем ​​на 1-2 часа.

В конце процесса закаливания рассаду оставляют на улице и днем ​​и ночью. В случае выращивания рассады в парнике или теплице, ее закаливают прямо там, проветривая помещение ночью.

«Если рассада идет на улицу, а теплицы нет, создайте временное накрытие из агроволокна и выносите на пару часов, постоянно увеличивая время. И так по маленьку рассаде адаптируется», - рассказывает хозяйка и автор блога «Hroshi na horodi» Юлия.

Как правильно закалить рассаду.

При перемещении рассады в теплицу в первую очередь, по словам Юлии, необходимо протянуть под пленкой агроволокно. Это позволит защитить рассаду от палящего солнца или конденсата, который капает и приводит к появлению ожогов.

«Обязательно проветривать, чтобы теплица подсыхала, то есть исчезал конденсат», – говорит хозяйка.

Еще один совет от опытной хозяйки – «препараты антистрессанты».

«Но использовать их нужно до стресса, а не после. Перед жарой, холодом, заморозками, перепадами температур и т.д», - предупреждает Юлия.

В свою очередь подписчики на страницу Юлии поделились своим опытом по закаливанию рассады:

«Я делаю накрытие из агроволокна, а поверх пленка и на день пленку снимаю, а остается агроволокно. Очень классно. У меня длинный и узкий тоннель. Агроволокно сверху зафиксировано еще шпагатом»,

«Если Эпином сегодня обработать, а завтра вынести в парник, то будет хорошо. У меня парник агроволокно и пленка сверху».

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