Чтобы дольше использовать смартфон, необходимо знать несколько простых хитростей, что сберегут заряд батареи и продлят его работоспособность.

Способность работать длительное время без подзарядки ценится в смартфонах наравне с другими важными функциями. Производители стремятся обеспечить максимально долгую автономную работу устройств, но параллельно улучшаются и функциональные возможности, которые требуют больше энергии.

О том, как сделать так, чтобы телефон не разряжался быстро и работал как можно дольше, пойдет речь в данной заметке.

Что делать, если батарея быстро разряжается

Включите режим энергосбережения. Этот режим может существенно экономить заряд. Современные смартфоны позволяют использовать различные режимы потребления, которые имеют свои ограничения и настройки. Например, стандартный режим энергосбережения ограничивает яркость дисплея, частоту обработки процессора и замедляет фоновые процессы.

Отключите синхронизацию с учетной записью. Фоновая синхронизация данных с учетной записью и облачным хранилищем может сильно расходовать заряд батареи. Вы можете отключить эту функцию в настройках учетных записей.

Отключите push-уведомления. Постоянные проверки на наличие новых уведомлений быстро расходуют заряд. Вы можете отключить push-уведомления для некоторых приложений в настройках разрешений.

Откажитесь от обновляемых виджетов. Регулярное обновление виджетов требует много заряда батареи. Установите разрешение на обновление приложений в конкретных интервалах или условиях.

Оптимизируйте геолокацию и ее настройки. Обновление вашей геолокации также требует много энергии. Вы можете полностью выключить функцию GPS или установить ограничения на ее использование.

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