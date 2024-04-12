Баклажаны имеют долгий период вегетации, поэтому выращивание их требует терпения. Оптимальным возрастом рассады для высадки на грядки считается не менее 60–70 дней с момента всходов.

Выбор семян баклажанов: на что обратить внимание

При выборе семян обратите внимание на сроки созревания, указанные на упаковке. Ранние сорта созревают примерно через 90–110 дней, средние — через 115–130 дней, поздние — через 130–140 дней. Важно также учитывать климатические особенности региона: для северных регионов лучше выбирать ранние сорта, чтобы гарантировать урожай.

баклажаны, скриншот Ютуб

Баклажаны могут быть различных цветов: фиолетовые, лиловые, белые, зелёные, полосатые. Форма плодов также разнообразна — от бочонковидной до вытянутой или округлой.

Гибриды баклажанов, обозначаемые маркировкой F1 на упаковке, обычно более устойчивы к болезням и неблагоприятным погодным условиям, обладают высокой урожайностью и качеством плодов.

Подготовка и посев семян

  • Если семена не требуют предварительной обработки, можно сразу переходить к посеву.
  • Если требуется предпосевная обработка, положите семена на хлопчатобумажную ткань, залейте их раствором марганцовки или биофунгицидом, заверните в ткань и дайте прорастить.
  • Сажайте семена в отдельные ёмкости (горшочки объёмом около 200 мл, стаканчики от йогурта, рассадные кассеты). Наполните ёмкости универсальным грунтом для рассады овощей, оставив 1 см свободного пространства сверху.
  • Сделайте небольшое углубление в грунте и положите в него одно семечко. Засыпьте грунтом и увлажните.

баклажаны, скриншот Ютуб

Уход за рассадой

  • Обеспечьте рассаде освещение 12–14 часов в сутки при температуре около 25 градусов.
  • Поливайте рассаду, поддерживая влажность грунта.
  • После появления всходов пересадите рассаду в тёплое место с температурой 25–27 градусов и подсветкой.
  • Следите за ростом и развитием рассады, регулярно проводите рыхление и прополку.

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