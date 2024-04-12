Следует использовать четкий план при посадке баклажанов на рассаду, это поможет получить хороший урожай.

Баклажаны имеют долгий период вегетации, поэтому выращивание их требует терпения. Оптимальным возрастом рассады для высадки на грядки считается не менее 60–70 дней с момента всходов.

Выбор семян баклажанов: на что обратить внимание

При выборе семян обратите внимание на сроки созревания, указанные на упаковке. Ранние сорта созревают примерно через 90–110 дней, средние — через 115–130 дней, поздние — через 130–140 дней. Важно также учитывать климатические особенности региона: для северных регионов лучше выбирать ранние сорта, чтобы гарантировать урожай.

Баклажаны могут быть различных цветов: фиолетовые, лиловые, белые, зелёные, полосатые. Форма плодов также разнообразна — от бочонковидной до вытянутой или округлой.

Гибриды баклажанов, обозначаемые маркировкой F1 на упаковке, обычно более устойчивы к болезням и неблагоприятным погодным условиям, обладают высокой урожайностью и качеством плодов.

Подготовка и посев семян

Если семена не требуют предварительной обработки, можно сразу переходить к посеву.

Если требуется предпосевная обработка, положите семена на хлопчатобумажную ткань, залейте их раствором марганцовки или биофунгицидом, заверните в ткань и дайте прорастить.

Сажайте семена в отдельные ёмкости (горшочки объёмом около 200 мл, стаканчики от йогурта, рассадные кассеты). Наполните ёмкости универсальным грунтом для рассады овощей, оставив 1 см свободного пространства сверху.

Сделайте небольшое углубление в грунте и положите в него одно семечко. Засыпьте грунтом и увлажните.

Уход за рассадой

Обеспечьте рассаде освещение 12–14 часов в сутки при температуре около 25 градусов.

Поливайте рассаду, поддерживая влажность грунта.

После появления всходов пересадите рассаду в тёплое место с температурой 25–27 градусов и подсветкой.

Следите за ростом и развитием рассады, регулярно проводите рыхление и прополку.

Последние новости Украины:

Как и когда сажать морковь, чтобы хорошо уродилась: действенные советы.

Как сажать картофель так, чтобы он созрел быстрее.

Как посадить редис вовремя и получить хороший урожай.