Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 7 апреля.

Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака здесь на 7 апреля с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Нумерология этого дня посвящена поиску того, чего вам больше всего нужно в жизни. День наполнен энергией Жизненного Пути 7, Искателя.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 7 апреля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая.

Знать, как чувствовать себя в трудной ситуации, может каждый, особенно после тяжелого расставания.

С одной стороны, вы все еще чувствуете любовь, но затем возникает чувство облегчения от того, что вы больше не ссоритесь все время.

Есть надежда на будущее, но страх остаться в одиночестве. Так много всего нужно обработать.

Постарайтесь не относиться к себе так строго из-за того, через что вы проходите. Процесс изменений требует времени.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Тройка Кубков.

Друзья — это те, кто подбадривает вас, когда жизнь кажется немного вышедшей из-под контроля.

Просто наличие кого-то, кто выслушает, делает плохую ситуацию более терпимой, даже если он не может помочь вам другим способом.

Не страдайте молча, если у вас есть что-то на сердце, чем вы хотите поделиться, не подвергаясь осуждению, позвоните другу, который, как вы знаете, поддержит вас.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Семерка Пентаклей.

Жизнь движется в новом направлении. С изменениями неопределенность остается постоянной.

Вы не знаете, чего ожидать и что планировать, и это может вызвать у вас беспокойство и нежелание вообще что-либо делать.

Прежде чем вы дойдете до дна и решите, что усилия не стоят того, остановитесь. Представьте себе положительный аспект перемен и с нетерпением ждите того, чего вы действительно хотите.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Семерка Жезлов, перевернутая.

Невозможно угодить всем. Глубоко внутри ваша мотивация должна корениться в том, что, по вашему мнению, является целью вашей жизни.

Знание в своем сердце, что вы находитесь на пути, по которому вам предназначено идти, — вот что поддержит вас.

Вы можете не соглашаться со скептиками, и вам может быть больно думать, что люди судят вашу жизнь, но, в конце концов, жить вам предстоит ваша жизнь, а не их.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Десятка Жезлов, перевернутая.

Целью является независимость, но во взаимозависимости есть и что-то хорошее.

Хорошо, если вы сможете научиться сбалансировать свою жизнь так, чтобы люди были полезной ее частью.

Дело не в том, что вы неспособны позаботиться о себе. Напротив, вы достаточно сильны, чтобы выдержать чью-то помощь, когда вы в ней не нуждаетесь.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Пятерка Кубков.

Поскольку за такой короткий период времени все так сильно изменилось, ваши чувства еще не совсем отреагировали на эту новую реальность.

Вы должны позволить своему разуму приспособиться к новым условиям. Вы это сделаете, но не ждите, что это произойдет сразу.

Ты пробыл здесь недостаточно долго, чтобы это стало твоей второй натурой.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая.

Пришло время выйти из своего комфортного пространства и начать становиться частью мира.

Вы использовали работу, чтобы отключиться от шума мира, но теперь пришло время воссоединиться с жизнью, людьми и вещами, которые делают ваш опыт богатым и достойным того, чтобы им поделиться.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Тройка Мечей.

Вы почувствовали боль предательства в своей душе. Вы чувствовали себя обманутыми – эмоционально, умственно и, возможно, духовно – со стороны других, мира и даже вашей собственной семьи.

Это сложно переварить. Дайте себе время скорбеть. Это не твоя вина.

Жизнь наполнена соревнованием, и иногда люди забывают ценить свои основные отношения.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Справедливость

Стремитесь к справедливости. Иногда люди пытаются получить от вас больше, чем им нужно, потому что чувствуют, что ваша бдительность ослабла.

Будьте в курсе ситуации, особенно если вы пытаетесь поделиться тем, что у вас есть. Дайте в соответствии с тем, что вы считаете правильным.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей, перевернутая.

Оплатите свой долг. Ваш ум всегда тяжел, когда вы знаете, что вы принадлежите коллекторам или у вас есть счета, ожидающие оплаты.

Вам не нужно выходить на улицу или тратить деньги, вам не нужно угождать другим.

Просто скажите, что этого нет в вашем бюджете, а затем сосредоточьте свои ресурсы на том, что, как вы знаете, вам нужно сделать.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Девятка Пентаклей.

Вас ждет много хорошего. Вы много работали и уделяли столько времени цели.

Теперь вы видите, что люди это замечают.

Бизнес улучшается. Вы заводите друзей и связи. Жизнь налаживается.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая.

Удалите этого негативного человека из своих социальных сетей. Вы будете так рады, что решили отпустить негативную энергию.

Вы действительно искали, как заставить это работать, но этого не произошло. Итак, все, что вам остается сделать, это установить твердую границу, и это ваше право.

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