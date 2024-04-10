Редиска предпочитает короткий световой день - около 10-12 часов. При длительном свете она начинает цвести, прекращая формировать корнеплоды. Поэтому некоторые садоводы предпочитают не сажать редиску летом. Однако можно выращивать редиску на протяжении всего сезона, выбирая сорта, устойчивые к стрелкованию.
Подготовка грядки для выращивания редиски
- Выбор места: выберите участок, где солнце будет светить в первой половине дня.
- Подготовка грядки: за неделю до посева добавьте на каждый квадратный метр грядки 5 литров песка, по 1 столовой ложке аммиачной селитры и сернокислого калия, а также 2 столовые ложки суперфосфата. Перекопайте почву и разровняйте поверхность.
Посев редиски
- Борозды: сделайте борозды глубиной 2-3 см на расстоянии 15 см друг от друга.
- Посев семян: разложите семена в бороздах на расстоянии 5 см друг от друга. Засыпьте их землей и слегка уплотните.
- Полив: полейте борозды водой и дождитесь впитывания.
Уход за редиской
- Полив: поливайте редиску раз в два дня в период жары, и ежедневно при сильной жаре. При этом следите, чтобы поверхность грунта всегда была влажной.
- Рыхление и прополка: рыхлите почву в междурядьях тяпкой или вилкой один раз в неделю после полива. Также удаляйте сорняки, которые конкурируют за питательные вещества.
Сбор урожая
Редиска созревает быстро, за 3-4 недели. Поэтому как только корнеплоды достигнут нужного размера, выкапывайте их. Не откладывайте сбор, так как перезревшая редиска теряет сочность и становится грубой.
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