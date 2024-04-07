Опытные хозяева поделились очень простыми и доступными каждому методу посева моркови, благодаря которым ее не придется прореживать.

По словам хозяйки, семена моркови не из дешевых и потому становится жалко, когда при загущенности посевов им приходится прорывать и выбрасывать растения.

"Поэтому этот метод для меня действенен", - отметила огородница, рассказывая, как правильно посеять морковь, чтобы не приходилось прореживать.

Итак, этот метод посева моркови состоит в том, что ее сеют в клейстере.

Сделать все правильно очень просто: берем кипяченую воду, кладем отдельно в пиалочку две столовые ложки крахмала, разводим водичкой и хорошо размешивая, чтобы не было комочков.

«Заливаем в кипяток, хорошо помешивая. Когда этот клейстер остыл высыпаем в него подготовленные семена моркови, размешиваем. Равномерно, чтобы семена моркови распределились», - прокомментировала хозяйка этот метод посева моркови.

Теперь наливаем эту смесь в леечку или в пластиковые бутылки – семена не оседают.

"И теперь проливаем семена в подготовленные грядки", - отметила хозяйка.

Добавим, чтобы морковь быстрее проросла, лучше ее сажать в борозды шириной 6 см – их легко сделать древком лопаты. Ускорить появление всходов моркови и ее рост помогает укрытие грядок полиэтиленовой пленкой.

Среди хозяев также популярный метод посева моркови на туалетную бумагу.

Дело в том, что при посеве мелких семян моркови в открытый грунт очень трудно соблюдать необходимое расстояние между всходами – именно поэтому потом приходится удалять часть сеянцев. Чтобы этого избежать огородники подготавливают полоски туалетной бумаги, на которые с помощью клейстера приклеивают семена. При этом сразу устанавливают оптимальное расстояние между растениями – от 3 до 4 см.

Затем после посадки крахмал и туалетная бумага разлагаются при воздействии влаги, не причиняя вреда посадкам и экологии.

Зная об этом методе, некоторые садовые центры предлагают семена моркови сразу на ленте.

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