Следуйте этим советам, чтобы узнать, как быстро и легко вывести пятна от черники, пятна от ежевики и вишни, а также от любых других фруктов.

Несмотря на то что употребление фруктов является идеальным способом побаловать себя здоровой закуской, оно может легко привести к появлению пятен от фруктов на одежде, которые придется вывести.

Как вывести пятна от ягод и фруктов на одежде

Из клубники, малины, черники и ежевики получается вкусный ягодный салат, но они также могут создать настоящий беспорядок на вашей одежде. К счастью, легко вывести пятна от ежевики и брызги клубники с помощью этих пошаговых инструкций.

Очистите любые крупные кусочки ягод

Начните с тупого ножа или лезвия ложки, чтобы аккуратно вынуть большие кусочки фруктов.

Смойте пятно проточной водой.

Пропустите очень холодную воду на пятно, позволяя воде пройти полностью через ткань. Холод лучше всего подходит, если вы ищете, как вывести пятна от черники. Если вы хотите знать, как вывести пятна от ежевики, можно медленно и осторожно вылить горячую воду из чайника на загрязненную одежду, пока он лежит над миской в ​​раковине, а затем смойте холодной водой. Убедитесь, что вы сначала вывернули одежду наизнанку, чтобы пятно вытолкнулось из волокон вашей одежды. Если вы спешите, вы можете заметить, что часть пятна разрыхляется и растворяется – это хороший знак.

Предварительно обработайте пятно небольшим количеством жидкого моющего средства.

Нанесите на пятно небольшое количество жидкого стирального средства. Используйте дозировочный шарик, чтобы осторожно втереть моющее средство в волокна и оставить его на несколько минут. Обязательно сначала проверьте жидкое моющее средство на углу одежды, чтобы убедиться, что оно не повредит ткань.

Положите одежду в стиральную машину.

Всегда смотрите на этикетку ухода на своей одежде, чтобы убедиться, что вы стирали его в соответствующем цикле, чтобы избежать ненужных повреждений. Стирайте одежду при соответствующей температуре – горячая стирка не подходит, так как она может оставить фруктовые пятна.

Используйте биологическое моющее средство и добавьте дополнительное чистящее средство для белой одежды.

Попытайтесь использовать стиральный порошок, специально разработанный для удаления пятен. Биологические стиральные порошки, содержащие ферменты, могут быть предпочтительными, поскольку они легче расщепляют сахар. Если ваша одежда белая, подумайте об использовании небольшого количества отбеливателя во время стирки – лимонный сок или белый уксус является хорошей природной альтернативой.

Если пятно не удалось вывести, замочите его на ночь и снова постирайте.

Если пятно все еще остается после стирки, окуните предмет одежды прямо в ведро с моющим средством и водой и замочите на ночь. Избегайте сушки одежды до удаления пятна, так как это может оставить навсегда пятно. Утром постирайте одежду второй раз, и пятно должно исчезнуть.

Оставьте высыхать на воздухе.

Не кладите одежду прямо в сушильную машину, так как высокая температура сделает любое остаточное пятно стойким. Если пятно исчезло, повесьте одежду сушиться под прямыми солнечными лучами.

Источник: cleanipedia

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