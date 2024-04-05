От спортивных комплектов до одежды, которую ваш ребенок носит в игровом парке, пятна от трав – это то, с чем сталкивается каждый дом. Если вы хотите знать, как быстро и легко вывести пятна от травы, прочтите наше руководство по удалению пятен от травы ниже.
Как вывести пятна от травы из джинсов и другой одежды: с чего начать
Вывести пятна от травы легко, если вы знаете, как это сделать, но есть несколько важных шагов, которые вы должны учесть независимо от того, где у вас пятно.
Всегда начинайте с замачивания одежды в холодной воде. Не используйте горячую воду. Распространено заблуждение, что горячая вода лучше удаляет грязные следы, однако это касается только жирных пятен и будет иметь противоположный эффект на нежирные пятна.
Сначала проверьте выбранное средство или очистку на небольшом, незаметном участке одежды. Мы рекомендуем проверить его на внутренней стороне рукава или ноги и всегда следовать советам на этикетке по уходу. Лучше перестраховаться, чем сожалеть.
Чтобы вывести пятна от травы из джинсов, рубашек и другой одежды, сначала обработайте пятно хорошим жидким биологическим моющим средством. Это поможет справиться с пятном и сохранить вашу одежду в хорошем состоянии.
Как вывести пятна от травы с помощью стирального порошка или коммерческого пятновыводителя
Иногда все, что вам нужно, это коммерческое пятновыводитель или стиральный порошок – другие продукты не нужны!
Нанесите стиральный порошок
Потрите пятно небольшим количеством жидкого стирального порошка или пятновыводителя.
Дайте пятну разрыхлиться
Оставьте предварительную обработку, чтобы разрыхлить пятно, на 10-15 минут или на время, указанное на этикетке.
Стирать как обычно
Стирайте одежду как обычно, используя качественное моющее средство, всегда следуя указаниям, указанным на этикетке ухода.
Как вывести пятна от травы с помощью спирта
Спирт является растворителем, помогающим вывести пятна от травы. Чтобы избавиться от пятен от травы с помощью этого домашнего средства, выполните следующие действия:
Нанесите небольшое количество спирта на чистую губку.
Протрите им пятно, не забывайте прочесть этикетку по уходу и сначала попробуйте на небольшом участке.
Промойте участок холодной водой.
Нанесите небольшое количество жидкого моющего средства прямо на пятно.
Втирайте моющее средство в одежду массирующими движениями, помогая ему глубже проникнуть в ткань.
Оставьте на 5 минут перед стиркой в машине, как обычно.
Главный совет: не вытирайте и не трите – вы распространите грязный след на большей части своей одежды или даже усложните ее удаление.
Источник: cleanipedia
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