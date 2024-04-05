Вывести пятна от травы легко, если вы знаете, как это сделать, но есть несколько важных шагов, которые вы должны учесть независимо от того, где у вас пятно.

Всегда начинайте с замачивания одежды в холодной воде. Не используйте горячую воду. Распространено заблуждение, что горячая вода лучше удаляет грязные следы, однако это касается только жирных пятен и будет иметь противоположный эффект на нежирные пятна.

Сначала проверьте выбранное средство или очистку на небольшом, незаметном участке одежды. Мы рекомендуем проверить его на внутренней стороне рукава или ноги и всегда следовать советам на этикетке по уходу. Лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Чтобы вывести пятна от травы из джинсов, рубашек и другой одежды, сначала обработайте пятно хорошим жидким биологическим моющим средством. Это поможет справиться с пятном и сохранить вашу одежду в хорошем состоянии.

Как вывести пятна от травы с помощью стирального порошка или коммерческого пятновыводителя

Иногда все, что вам нужно, это коммерческое пятновыводитель или стиральный порошок – другие продукты не нужны!

Нанесите стиральный порошок

Потрите пятно небольшим количеством жидкого стирального порошка или пятновыводителя.

Дайте пятну разрыхлиться

Оставьте предварительную обработку, чтобы разрыхлить пятно, на 10-15 минут или на время, указанное на этикетке.

Стирать как обычно