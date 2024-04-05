От спортивных комплектов до одежды, которую ваш ребенок носит в игровом парке, пятна от трав – это то, с чем сталкивается каждый дом. Если вы хотите знать, как быстро и легко вывести пятна от травы, прочтите наше руководство по удалению пятен от травы ниже.

Как вывести пятна от травы из джинсов и другой одежды: с чего начать

Вывести пятна от травы легко, если вы знаете, как это сделать, но есть несколько важных шагов, которые вы должны учесть независимо от того, где у вас пятно.

Всегда начинайте с замачивания одежды в холодной воде. Не используйте горячую воду. Распространено заблуждение, что горячая вода лучше удаляет грязные следы, однако это касается только жирных пятен и будет иметь противоположный эффект на нежирные пятна.

Сначала проверьте выбранное средство или очистку на небольшом, незаметном участке одежды. Мы рекомендуем проверить его на внутренней стороне рукава или ноги и всегда следовать советам на этикетке по уходу. Лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Чтобы вывести пятна от травы из джинсов, рубашек и другой одежды, сначала обработайте пятно хорошим жидким биологическим моющим средством. Это поможет справиться с пятном и сохранить вашу одежду в хорошем состоянии.

пятна от травы

Как вывести пятна от травы с помощью стирального порошка или коммерческого пятновыводителя

Иногда все, что вам нужно, это коммерческое пятновыводитель или стиральный порошок – другие продукты не нужны!

Нанесите стиральный порошок

Потрите пятно небольшим количеством жидкого стирального порошка или пятновыводителя.

Дайте пятну разрыхлиться

Оставьте предварительную обработку, чтобы разрыхлить пятно, на 10-15 минут или на время, указанное на этикетке.

Стирать как обычно

Стирайте одежду как обычно, используя качественное моющее средство, всегда следуя указаниям, указанным на этикетке ухода.

пятно, трава

Как вывести пятна от травы с помощью спирта

Спирт является растворителем, помогающим вывести пятна от травы. Чтобы избавиться от пятен от травы с помощью этого домашнего средства, выполните следующие действия:

Нанесите небольшое количество спирта на чистую губку.

Протрите им пятно, не забывайте прочесть этикетку по уходу и сначала попробуйте на небольшом участке.

Промойте участок холодной водой.

Нанесите небольшое количество жидкого моющего средства прямо на пятно.

Втирайте моющее средство в одежду массирующими движениями, помогая ему глубже проникнуть в ткань.

Оставьте на 5 минут перед стиркой в ​​машине, как обычно.

Главный совет: не вытирайте и не трите – вы распространите грязный след на большей части своей одежды или даже усложните ее удаление.

Источник: cleanipedia

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