Духовка и противень могут стать жирными или накапливать подгоревшую пищу, но эти советы помогут легко очистить противень для духовки.

Некоторые люди говорят, что почерневший противень является признаком хорошего повара, но когда ваш противень начинает становиться липким, его время почистить.

Politeka расскажет, как бороться с этой проблемой.

Как почистить жирный противень

Ошибкой многих из нас является предположение, что посудомоечная машина может почистить противень за нас. Несмотря на то, что эти приборы являются желаемым дополнением к любой кухне, они не могут заменить сосредоточенную очищающую силу ручной мойки посуды. Когда вы имеете дело с жирным противнем, лучший способ почистить его, к сожалению, использовать немного моющего средства. Во время чистки противень желательно одевать резиновые перчатки, чтобы защитить руки от жира и грязи.

Наполните раковину горячей водой и средством для мытья посуды

Наполните кухонную раковину горячей водой и добавьте небольшое количество моющего средства.

Замочите поддон не менее часа

Разрешите мылу разрезать остатки масла и жира. Если ваш противень не полностью помещается в раковину, вам следует перевернуть его через час и дать другой стороне намокнуть.

Вытрите остатки жира мягкой губкой или тканью

Если у вас есть антипригарный лоток, воспользуйтесь мягкой губкой или тканью и старайтесь почистить противень от остатков жира – вы увидите, что он относительно легко соскальзывает. Если вы не предпочли антипригарное покрытие, то можете воспользоваться более жесткой техникой скрабования. Возьмите чистящую губку и отпустите ее.

Поставьте в посудомоечную машину

Теперь настал момент, которого вы так долго ждали – поместите его в посудомоечную машину для полной очистки. Как почистить пригоревший противень в духовке Если противень для выпечки не очень жирный, но покрыт толстым слоем пригоревшей пищи и мясного сока, то лучший способ почистить противень – несколько иной. Прелесть использования мыла или чистящего средства для жирных лотков заключается в том, что они специально разработаны для расщепления масла, поэтому эти продукты могут быть не столь эффективны для удаления пригоревших остатков. Используйте бумажное полотенце, чтобы удалить остатки Опять же вы захотите начать с использования бумажного полотенца. Пока нет смысла ковырять и скрести (и это может повредить ваш противень), так что держите его осторожно. Налейте горячую воду и пищевую соду в раковину. Добавьте противень и оставьте пропитываться примерно на час Вскипятите воду в чайнике и вылейте ее в раковину. Добавьте хорошую чашку соды и наблюдайте, как она появится. Поставьте поднос и оставьте его просачиваться. Опять же, примерно часа будет достаточно, чтобы раствор размягчил пригоревшие пятна. Слейте воду и воспользуйтесь тряпкой или губкой, чтобы вытереть пригоревшие остатки Через час слейте воду и тряпкой или губкой сотрите размягченную корочку. Оно должно отойти достаточно легко, поскольку реакция между горячей водой и пищевой содой по существу съедает покрытие, разрушая его. Повторите шаги, если лоток слишком большой Если ваш противень слишком большой, чтобы полностью поместиться в раковину, целесообразно повторить шаги для другой части лотка. Поставьте в посудомоечную машину или вымойте жидкостью для мытья посуды Чтобы убедиться, что ваш противень максимально чист, поместите его в посудомоечную машину для быстрой очистки или вымойте в раковине с жидкостью для мытья посуды.

Источник: cleanipedia

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