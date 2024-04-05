Некоторые люди говорят, что почерневший противень является признаком хорошего повара, но когда ваш противень начинает становиться липким, его время почистить.
Politeka расскажет, как бороться с этой проблемой.
Как почистить жирный противень
Ошибкой многих из нас является предположение, что посудомоечная машина может почистить противень за нас. Несмотря на то, что эти приборы являются желаемым дополнением к любой кухне, они не могут заменить сосредоточенную очищающую силу ручной мойки посуды. Когда вы имеете дело с жирным противнем, лучший способ почистить его, к сожалению, использовать немного моющего средства. Во время чистки противень желательно одевать резиновые перчатки, чтобы защитить руки от жира и грязи.
Наполните раковину горячей водой и средством для мытья посуды
Наполните кухонную раковину горячей водой и добавьте небольшое количество моющего средства.
Замочите поддон не менее часа
Разрешите мылу разрезать остатки масла и жира. Если ваш противень не полностью помещается в раковину, вам следует перевернуть его через час и дать другой стороне намокнуть.
Вытрите остатки жира мягкой губкой или тканью
Если у вас есть антипригарный лоток, воспользуйтесь мягкой губкой или тканью и старайтесь почистить противень от остатков жира – вы увидите, что он относительно легко соскальзывает. Если вы не предпочли антипригарное покрытие, то можете воспользоваться более жесткой техникой скрабования. Возьмите чистящую губку и отпустите ее.
Поставьте в посудомоечную машину
Теперь настал момент, которого вы так долго ждали – поместите его в посудомоечную машину для полной очистки.
Как почистить пригоревший противень в духовке
Если противень для выпечки не очень жирный, но покрыт толстым слоем пригоревшей пищи и мясного сока, то лучший способ почистить противень – несколько иной. Прелесть использования мыла или чистящего средства для жирных лотков заключается в том, что они специально разработаны для расщепления масла, поэтому эти продукты могут быть не столь эффективны для удаления пригоревших остатков.
Используйте бумажное полотенце, чтобы удалить остатки
Опять же вы захотите начать с использования бумажного полотенца. Пока нет смысла ковырять и скрести (и это может повредить ваш противень), так что держите его осторожно.
Налейте горячую воду и пищевую соду в раковину. Добавьте противень и оставьте пропитываться примерно на час
Вскипятите воду в чайнике и вылейте ее в раковину. Добавьте хорошую чашку соды и наблюдайте, как она появится. Поставьте поднос и оставьте его просачиваться. Опять же, примерно часа будет достаточно, чтобы раствор размягчил пригоревшие пятна.
Слейте воду и воспользуйтесь тряпкой или губкой, чтобы вытереть пригоревшие остатки
Через час слейте воду и тряпкой или губкой сотрите размягченную корочку. Оно должно отойти достаточно легко, поскольку реакция между горячей водой и пищевой содой по существу съедает покрытие, разрушая его.
Повторите шаги, если лоток слишком большой
Если ваш противень слишком большой, чтобы полностью поместиться в раковину, целесообразно повторить шаги для другой части лотка.
Поставьте в посудомоечную машину или вымойте жидкостью для мытья посуды
Чтобы убедиться, что ваш противень максимально чист, поместите его в посудомоечную машину для быстрой очистки или вымойте в раковине с жидкостью для мытья посуды.
Источник: cleanipedia
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