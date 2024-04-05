Несмотря на то, что сегодня практически у всех есть холодильники, немногие из нас знают, как помыть их так, чтобы они долго оставались чистыми.

Чтобы холодильник был в чистоте долгое время, вам нужно знать несколько простых советов по поводу того, как правильно его помыть.

Как помыть холодильник уксусом за 8 простых шагов

Тщательная очистка вашего холодильника, как мы описали в нижеприведенных шагах, является то, что вы должны делать каждые три месяца или около того. Идеальное время для этого – непосредственно перед еженедельными покупками, когда холодильник будет пустее и у вас будет меньше продуктов, которые нужно доставать, сортировать и хранить.

Опустите холодильник

Чтобы помыть холодильник, попробуйте этот простой шаг. Доставая всю еду из холодильника, убедитесь, что: проверяйте дату пригодности и выбрасывайте все, что просрочено; протрите любые липкие контейнеры; и положите мясо и молочные продукты в прохладный пакет с кубиками льда. Совет: если прошло некоторое время после того, как вы разморозили холодильник, вы можете подумать об этом перед чисткой (видя, что вы уже достаете еду из холодильника). Просмотрите пошаговое руководство по размораживанию холодильника с морозильной камерой.

Снимите полки и ящики, затем подождите

Извлеките полки и ящики из холодильника и перед тем, как мыть их, нагреться до комнатной температуры. Это уменьшает риск трещин при изменении температуры, особенно если полки изготовлены из стекла. Совет: если вам трудно извлечь какие-либо полки или ящики, всегда лучше ознакомиться с руководством пользователя вашего холодильника.

Приготовьте очищающий раствор

Многие задаются вопросом, чем помыть холодильник. Ответ состоит в том, что лучше не использовать много химических продуктов в вашем холодильнике, поскольку они могут выделять запахи, которые может поглотить ваша пища. Вместо этого используйте одну часть холодной воды на одну часть белого уксуса, смешанного в бутылке с пульверизатором. Это не только удалит грязь и остатки пищи, но и уксус дезодорирует холодильник. (Не используйте здесь горячую воду, поскольку она повысит температуру холодильника, то есть вам придется дольше ждать, чтобы заменить еду.) Совет: мы предложили уксус для очистки холодильника, но вы можете также использовать бикарбонатную соду (пищевую соду) – продолжайте читать, чтобы узнать, как.

Очистите внутреннюю часть холодильника

Пока полки и ящики прогреваются, пора заняться помыть холодильник внутри. Опрыскивайте внутреннюю часть холодильника раствором уксуса, закройте дверцу и оставьте на 15-30 минут. Когда раствор воздействует, воспользуйтесь влажной чистой тканью, чтобы тщательно вытереть все. Прополощите и выжимайте ткань во время движения, чтобы убедиться, что вы не просто распространяете грязь вокруг. Обратите особое внимание на канавки по бокам внутренней части холодильника, где находятся полки, поскольку они могут быть горячими точками для грязи. Ватная палочка является удобным инструментом для проникновения в подобные щели, а также может быть удобной для сложных мест, таких как капельное отверстие. Когда все станет чистым и блестящим, тщательно высушите холодильник чистой сухой тканью или кухонным полотенцем. Затем закройте дверцу, чтобы дать холодильнику вернуться к нормальной температуре.

Вымойте полки и ящики

Надеемся, что ваши полки и ящики уже нагреются до комнатной температуры, и пора их также очистить. Просто тщательно вымойте все в раковине или миске с горячей водой с моющим средством. Затем промойте чистой водой и тщательно высушите чистой сухой тканью или кухонным полотенцем.

Очистите внешнюю часть холодильника

Вы также можете использовать уксусный раствор, чтобы помыть холодильник снаружи. Просто распылите и протрите. Также важно обратить внимание на уплотнители дверцы (особенно если у вас есть холодильник с морозильной камерой), поскольку они могут быстро собирать крошки и пролитую воду. Сначала пропылососьте уплотнители с помощью щелевого инструмента на пылесосе. Затем возьмите мягкую ткань, оберните ею тупой нож, смочите ее в уксусном растворе и осторожно проведите ею по уплотнительным щелям. Используйте свежую сухую ткань или кухонное полотенце, чтобы повторить процесс – это должно гарантировать, что щели будут хорошими и сухими.

Поставьте полки и ящики на место и дайте остыть.

Теперь можно вернуть все полки и ящики в холодильник. Но перед тем, как положить продукты обратно, вам нужно убедиться, что холодильник охладел до 5°C или ниже. (Если холодильник имеет функцию быстрого охлаждения, используйте ее, чтобы ускорить процесс охлаждения.)

Поместите еду обратно (правильным путем)

Когда придет время складывать еду обратно, у вас есть отличная возможность упорядочить свой холодильник, поэтому не запихивайте все туда, куда угодно.

Источник: cleanipedia

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