Отвечая на жалобу одного из клиентов ПриватБанк отметил, что сталкиваются со случаями, когда по истечении депозитного срока клиенты получают старые доллары.

"ПриватБанк" столкнулся с критикой со стороны своих клиентов из-за жалоб на проблемы при совершении валютных операций и выдаче поврежденных купюр. Отзыв появился на сайте Минфина.

Впрочем, "ПриватБанк" отметил свое строгое соблюдение директив Национального банка Украины (НБУ), подчеркнув, что они не вводят никаких ограничений относительно года выпуска или номинала иностранных валют.

Отвечая на жалобу одного из клиентов на форуме Минфин, ПриватБанк отметил, что сталкиваются со случаями, когда по истечении депозитного срока клиенты получают старые, поврежденные купюры с пятнами.

"По окончании депозита ты получаешь порванные, старые с пятнами купюры и никто на это не обращает внимания. А все потому, что ты ждешь смс о снятии наличных, а эта смс приходит после 12.00, когда новых купюр нет, потому что они может и были , но их уже разобрали утром, так что замкнутый круг выходит", – пожаловалась клиентка.

"ПриватБанк" в своем ответе заявил о полном соответствии требованиям НБУ, в частности, по обороту банкнот иностранной валюты без ограничений по году выпуска или номинала. Более того, ПриватБанк обратил внимание на Постановление №75 НБУ, которое запрещает банкам отказывать клиентам в обменных операциях с купюрами любого года выпуска, если они соответствуют дизайну и имеют необходимые элементы защиты.

Тоесть все купюры, не имеющие признаков подделки или значительных повреждений, пригодны к использованию во всех типах операций. В Украине разрешается обращение купюр, несмотря на наличие небольших дефектов, таких как местные потертости, до трех пятен диаметром не более 5 мм, отпечатки печатей или штампов, небольшие надрезы или проколы, при условии, что общая площадь надписей, видимых в УФ-лучах, не превышает 200 кв. мм.

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