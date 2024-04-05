Мокрый ковер это поощрение появления плесени и плесени, поэтому, к сожалению, вам нужно очень быстро его высушить.

Благодаря нашему легкому пособию, как высушить мокрый ковер , вы сможете быстро избежать влажности и любых серьезных проблем.

Итак, узнайте ниже, как это сделать.

Как высушить ковер: удаление лишней влаги

Для начала переместите любую мебель, которая лежит на влажном месте. Мебель усложняет сушку, а сама мебель подвергает риску проблем с влажностью.

Жидкость, которая попала на ковер, труднее очистить, поэтому вы должны действовать быстро, чтобы избавиться от как можно больше жидкости, прежде чем она впитается.

Для этого этапа сушки мокрого ковра можно использовать полотенца. Возьмите полотенце и расстелите его на разлитом месте. Нажмите, пока полотенце не впитается настолько, насколько это возможно, затем замените его сухим полотенцем и повторите.

Как вариант, используйте влажный пылесос. Мокрый пылесос или пылесос для влажной и сухой уборки – это пылесос, который может собирать жидкость. Вы не обязательно будете иметь один из них, и, возможно, вы не захотите инвестировать в него, если будете использовать его только время от времени. Однако если вы имеете дело с затопленным ковром, пылесос для влажной уборки, пожалуй, очень поможет. Никогда не используйте обычный пылесос для чистки жидкостей.

Ни полотенца, ни мокрый пылесос не смогут полностью высушить ковер. Ваша цель – удалить как можно больше лишней влаги, чтобы ковер был только влажным, а не мокрым.

Как высушить ковер: облегчить процесс сушки ковра

Проверьте под ковром. Если пол снизу мокрый, ваш главный приоритет – высушить его: проще заменить ковер, чем заменить пол. Снимите ковер, чтобы и пол, и ковер легче высыхали. Если под ковром есть очень влажная подкладка, она вряд ли хорошо высохнет, поэтому проще всего вообще выкинуть подкладку.

Даже если пол не мокрый, ковер высохнет гораздо быстрее, если его полностью снять и повесить на солнечном свете для высыхания.

Конечно, это не всегда возможно. К счастью, есть другие шаги, которые помогут вашему ковру высохнуть чуть быстрее.

Откройте окна, чтобы увеличить поток воздуха. Если день влажный, возможно вам будет эффективнее запустить вентилятор, чем открыть окно. Запустите центральное отопление, если холодно. Поставьте осушитель воздуха в комнате. Ознакомьтесь с нашим руководством по использованию осушителя воздуха.

Как высушить ковер содой

Это необязательный шаг, который можно использовать для особенно сильных разливов после удаления излишка воды. Не используйте пищевую соду, пока не удалите как можно больше воды с помощью полотенца или влажного пылесоса.

Когда вы достигнете стадии "влажные, не мокрые", вы можете насыпать пищевую соду на влажный участок, оставить на час или около того, а затем пропылесосить. Пищевая сода вовлекает в себя часть влаги.

За сколько времени удастся высушить ковер? Это зависит от материала ковра, насколько он влажный и можно ли его повесить, но в хороших условиях большинство ковров должны быть сухими в течение двадцати четырех часов. На ковре может появиться плесень, если она остается влажной более двух дней, поэтому важно сделать все возможное, чтобы помочь ему высохнуть.

Источник: cleanipedia

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