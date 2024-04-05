Вы должны знать советы по очистке вашей грязной ванны, независимо от того, еженедельную или глубокую чистку вы проводите.

Фарфоровые эмалированные и чугунные ванны идеально подходят для того, чтобы добавить вашей ванне немного винтажного шарма, но важно знать, как почистить старую загрязненную ванну.

Как почистить старую ванну

Когда дело доходит до знания того, чем почистить грязную старую ванну, все, что вам нужно, это несколько простых предметов, и оно будет чистым, без пятен и готовым к использованию.

Губкой почистите ванну самодельным раствором теплой воды, смешанной с четвертью чашки пищевой соды и нашатырного спирта.

Обязательно тщательно промойте ванночку, чтобы удалить любые остатки пищевой соды.

После завершения глубокой уборки используйте смесь горячей воды и жидкости для мытья посуды на мягкой ткани, чтобы каждую неделю мыть ванну.

Если у вас старая фарфоровая ванна, натирание лимонного масла чистой тканью придаст защитное покрытие.

Не забудьте сначала проверить какие-либо моющие средства, которые вы используете, на небольшой площади, чтобы избежать негативного воздействия на поверхность ванны.

Как вывести пятна из ванной комнаты

Знать, как удалить пятна из ванной комнаты, легко, как раз, два, три с помощью таких простых шагов:

Засыпьте пятно обыкновенной поваренной солью.

Выжмите сок лимона на соль до полного насыщения.

Оставьте соль и лимон примерно на час, прежде чем почистить ванну нейлоновой губкой и промыть ванночку.

Как отбелить ванну внутри

Так же, как вы хотите избежать пятен на ванной, зная, как отбелить внутреннюю часть ванны, ваша ванна будет выглядеть как новая.

Смешивание двух частей пищевой соды и одной части перекиси водорода в пасту отлично очищает мыльную пену.

Соль и скипидар в равных частях отлично оттирают желтые пятна.

Добавьте три стакана уксуса в ванночку с горячей водой и оставьте ее примерно на четыре часа, чтобы удалить пятна от жесткой воды. Вот и все – вам удалось почистить вашу ванну!

Источник: cleanipedia

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