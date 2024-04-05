Пятна от чернил на одежде часто могут появляться случайно: от непроизвольного ношения ручки в кармане или от творчества наших детей, но хорошая новость заключается в том, что пятна от чернил легко вывести.
Как вывести пятна от чернил с одежды: основы
Независимо от того, какой тип чернил загрязнил вашу одежду, всегда будут применяться некоторые основные правила. Вот наши три главных совета, как вывести пятна от чернил с одежды.
Обработайте чернильные пятна как можно быстрее.
Как и с любым сложным пятном, например кровь или масло, чем она свежее, тем легче ее будет удалить. Если вы дадите пятнам высохнуть и измельчиться на ткани, удаление чернил из одежды станет более сложной задачей.
Никогда не трите и не вытирайте чернильное пятно.
Вместо того, чтобы вывести пятно, трение его просто распространит по одежде, запачкав больше материала. Промокание – лучший способ, поскольку оно удаляет пятно, одновременно защищая остальную одежду.
Замедлить процесс.
Кроме спиртосодержащих растворов, которые следует использовать для стирки, пока они еще влажные, другим видам средств для удаления чернил нужно время, чтобы подействовать.
Как убрать ручку из одежды: руководство по удалению пятен от ручки на водной основе
Во многих ручках для повседневного письма используются чернила на водной основе, и удалить чернила из одежды, где есть пятна на водной основе, так же просто, как 1-2-3. На самом деле обычного стирального порошка и теплой воды должно быть достаточно, чтобы мгновенно удалить чернильные пятна из одежды. Во как:
Промокните пятно салфеткой из микрофибры.
Чтобы вывести пятна от собравшихся на одежде чернил, используйте ткань из микрофибры, которую можно стирать, чтобы промокнуть пятна.
Нанесите пятновыводитель.
Этот шаг особенно важен для предварительной обработки более стойких пятен. После того, как вы нанесли пятновыводитель, оставьте на 10 минут или следуйте инструкциям на продукте.
Промокните пятно вторично.
Снова возьмите ткань из микроволокна, чтобы промокнуть пятно. Теперь, когда предварительная обработка успела подействовать, вы сможете удалить даже больше пятна.
Выстирайте одежду.
Поместите свою одежду в стиральную машину, желательно саму, и постирайте как обычно, используя качественное моющее средство. Всегда проверяйте этикетку по уходу и используйте рекомендуемые параметры машины.
Прежде чем сушить одежду, убедитесь, что пятно удалено.
Если пятно осталось, выполните описанные выше шаги, пока на одежде не исчезнут следы пятна.