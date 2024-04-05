Если вы стали жертвой чернильного пятна, не паникуйте, ведь удалить чернила из одежды действительно очень просто.

Пятна от чернил на одежде часто могут появляться случайно: от непроизвольного ношения ручки в кармане или от творчества наших детей, но хорошая новость заключается в том, что пятна от чернил легко вывести.

Как вывести пятна от чернил с одежды: основы

Независимо от того, какой тип чернил загрязнил вашу одежду, всегда будут применяться некоторые основные правила. Вот наши три главных совета, как вывести пятна от чернил с одежды.

Обработайте чернильные пятна как можно быстрее.

Как и с любым сложным пятном, например кровь или масло, чем она свежее, тем легче ее будет удалить. Если вы дадите пятнам высохнуть и измельчиться на ткани, удаление чернил из одежды станет более сложной задачей.

Никогда не трите и не вытирайте чернильное пятно.

Вместо того, чтобы вывести пятно, трение его просто распространит по одежде, запачкав больше материала. Промокание – лучший способ, поскольку оно удаляет пятно, одновременно защищая остальную одежду.

Замедлить процесс.