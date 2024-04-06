Если телефон Samsung не включается, вы можете выполнить несколько действий, которые могут помочь решить эту проблему.

Иногда у владельцев телефонов Samsung может возникнуть вопрос: что делать, если телефон не включается, и ответов на этот вопрос много.

Politeka расскажет, как поступать в такой ситуации.

Зарядите телефон

Если телефон Samsung не включается, возможно, причина заключается в том, что аккумулятор разрядился. Попробуйте подключить кабель для подзарядки к устройству, затем подключите его к розетке и оставьте телефон примерно на 15 минут. Если это сработало, вы увидите логотип Samsung. Если нет, следуйте остальным нашим советам!

Перезагрузите Samsung Galaxy в безопасном режиме