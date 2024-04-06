Иногда у владельцев телефонов Samsung может возникнуть вопрос: что делать, если телефон не включается, и ответов на этот вопрос много.

Politeka расскажет, как поступать в такой ситуации.

Зарядите телефон

Если телефон Samsung не включается, возможно, причина заключается в том, что аккумулятор разрядился. Попробуйте подключить кабель для подзарядки к устройству, затем подключите его к розетке и оставьте телефон примерно на 15 минут. Если это сработало, вы увидите логотип Samsung. Если нет, следуйте остальным нашим советам!

Перезагрузите Samsung Galaxy в безопасном режиме

Некоторые распространенные проблемы, связанные с тем, почему телефон Samsung не включается, это определенные сохраненные приложения могут быть несовместимы с программным обеспечением устройства. Загруженные приложения и приложения из несертифицированных источников могут привести к задержке и потенциальному сбою устройства. Если вы обычно используете телефон в безопасном режиме и общая производительность работает хорошо, это может свидетельствовать о том, что эта проблема была вызвана третьей стороной.

Чтобы включить функцию безопасного режима: нажмите кнопку питания и подождите, пока на дисплее не появится логотип Samsung. Когда появится логотип Samsung, отпустите кнопку питания и удерживайте кнопку громкости. При включении устройства отобразится главный экран, а в нижней части экрана появится безопасный режим.

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Мягкий сброс Samsung Galaxy

Устранить проблему, когда телефон Samsung не включается можно так: выполнить программный сброс на устройстве в маловероятном случае, когда ваш телефон реагирует. Для этого удерживайте кнопку громкости и питания около 10 секунд. Это перезагрузит устройство.

Hard Reset вашего Samsung Galaxy

Чтобы принудительно сбросить настройки устройства, удерживайте кнопку громкости и питания одновременно в течение 10 секунд. Это приведет к отключению батареи и восстановлению, которое должно вернуть телефон к жизни.

Перезагрузите Samsung Galaxy в режиме восстановления

Чтобы перезагрузить устройство в режиме восстановления, выполните следующие действия.

  1. Выключите устройство.
  2. Одновременно нажмите и удерживайте клавишу увеличения громкости и клавишу Bixby > удерживайте клавишу питания.
  3. Когда появится логотип Samsung, отпустите все клавиши. Обновление устанавливаемой системы появится на экране перед тем, как появится меню восстановления системы с параметрами.
  4. Для очистки раздела кэша удерживайте клавишу уменьшения громкости.
  5. Для выбора нажмите клавишу питания.
  6. Удерживайте нажатой кнопку Да и нажмите клавишу питания для выбора.
  7. После очистки раздела > нажмите клавишу питания, чтобы перезапустить устройство.

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Что делать, если вышеуказанное не работает?

Если вы выполнили все приведенные выше советы, но телефон Samsung все равно не включается, в устройстве может возникнуть проблема с аппаратным обеспечением, которую должны проверить специалисты!

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