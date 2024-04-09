Ваш телефон может не заряжаться по разным причинам, поэтому сначала вам нужно определить, какая причина у вас.

Есть несколько причин, почему ваш телефон не заряжается, но многие можно исправить, не требуя дополнительной помощи. Мы обсуждаем хаки, которыми можно попытаться решить проблемы с подзарядкой телефона и возобновить его работу.

Перезагрузите телефон

Прежде чем попытаться взлом, перезагрузите телефон. Ваш телефон может не заряжаться из-за проблем с программным обеспечением, и быстрая перезагрузка смартфона может решить это. Если вы используете Android, перезагрузите телефон в безопасном режиме. Этот режим запускает устройство без посторонних программ. Это позволяет определить, вызвана ли проблема зарядки сторонней программой или программным обеспечением, которое вы загрузили.

Проверьте зарядный кабель, адаптер и источник питания

Иногда телефон не заряжается из-за того, что ваш источник питания сломан. Поврежденный зарядный кабель является типичной причиной зарядки смартфона. Если телефон не заряжается, проверьте наличие повреждений кабеля. Пока вы это делаете, проверьте зарядное устройство.

Даже если вы не видите никаких повреждений, зарядите телефон с помощью другого зарядного кабеля и зарядного устройства. Если телефон все еще не заряжается, проверьте источник питания. Подключите другое устройство к той же розетке, где вы заряжаете телефон. Некоторые розетки могут не давать достаточной мощности. Если ваша розетка неисправна, проверьте другие дома.

Также используйте правильный кабель и зарядное устройство. Большинство зарядных устройств для телефонов и зарядных кабелей выглядят одинаково, но может быть разница между их качеством и скоростью зарядки. Используйте кабель для зарядки, поставляемый вместе с телефоном, и приобретите совместимое зарядное устройство. Очистите зарядный порт Большинство смартфонов имеют защиту от пыли и воды, но зарядный порт телефона не имеет крышки. Он подвергается пыли, поэтому может произойти так, что в один момент вы обнаружите, что ваш телефон не заряжается. Очистите зарядный порт щеткой или сжатым воздухом. Воспользуйтесь скрепкой, зубочисткой или другим тонким предметом, если вы не можете дотянуться до порта USB-C или Lightning. Осторожно вставьте в порт, чтобы удалить пыль и мусор. Избегайте царапин во что бы то ни стало внутри, что потенциально может нанести вред. Проверьте наличие повреждений водой Если зарядный порт намокнет, телефон не заряжается. Устройства Android и iPhone могут обнаруживать влажность в своих зарядных портах и ​​дезактивировать соединение аксессуаров. Эта функция безопасности предохраняет устройство от повреждений и коррозии. Вода должна высохнуть самостоятельно через несколько часов. Вы также можете осторожно дуть на порт или оставить его на прохладном сухом воздухе. Обновление программного обеспечения до новейшей версии может помочь решить проблемы с зарядкой телефона. Ошибки программного обеспечения иногда могут мешать процессу зарядки, а обновления системы часто содержат исправления, которые улучшают срок службы аккумулятора и скорость зарядки. Однако обновляйте телефон только в том случае, если в нем достаточно заряда батареи. Попытка обновления с низким уровнем заряда батареи может полностью разрядить аккумулятор и сделать телефон непригодным для использования. Попытайтесь зарядить телефон без футляра Плохой чехол для телефона может мешать телефону заряжаться. Если чехол слишком толстый или громоздкий, это может помешать правильному соединению зарядного кабеля или панели с портом для зарядки. Это также может произойти, если корпус поврежден, особенно вокруг отверстия зарядного порта. Снимите чехол и посмотрите, заряжается ли телефон.

Убедитесь, что у вас есть совместимый чехол, если вы заряжаете телефон через беспроводное зарядное устройство. Некоторые чехлы несовместимы с беспроводной зарядкой или могут мешать процессу зарядки, даже если они рекламируются как совместимые. Это может произойти из-за материалов, используемых в корпусе, или дизайна.

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