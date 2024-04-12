Чтобы вырастить большой удачный урожай помидоров черри, вам нужно знать, как правильно это делать.

Есть много разных видов томатов на выбор, но большинство садоводов любят вырастить по крайней мере один куст великолепных помидоров черри. Помидоры черри бывают красные, оранжевые, желтые и даже черные, и они одинаково сладкие и вкусные, когда созревают на лозе. О том, как вырастить помидоры черри, читайте дальше.

Перед посадкой помидоров черри

Если вы хотите вырастить помидоры черри, вам нужно знать основы.

Ранней весной, независимо от того, начали ли вы сеять семена в помещении или купили рассаду, убедитесь, что вероятности заморозков больше нет до дня посадки. Нежная рассада погибнет, если ей станет слишком холодно. Подождите, пока ваши маленькие растения достигнут от 6 до 10 дюймов (15-25 см.) и обязательно оставляйте по крайней мере пару футов между посадочными ямками. Помидоры черри могут вырасти большими и кустистыми.

Когда вы планируете свой сад, имейте в виду, что помидоры самые счастливые на хорошо дренированной почве с балансом pH от 6,2 до 6,5, и им нужно четыре-шесть часов солнца в день.

Посмотрите на рассаду помидоров черри в маленькой емкости. Вы можете срывать все мелкие стебли и побеги с нижней части главного стебля рассады на несколько дюймов выше текущей линии грунта.

Когда вы достанете его из маленького горшка, осторожно потрепайте имеющиеся корни. Чтобы посадить, закопайте большую часть обнаженного стебля глубоко в грунт, вплоть до оставшегося первого стебля. Это даст растению возможность пустить много дополнительных корней и стать крепким во время роста.

Чтобы предотвратить некоторые типичные проблемы при выращивании помидоров черри, посыпьте горсть извести на дно каждой лунки и внесите немного томатного удобрения, чтобы дать вашим растениям мощный старт. Хорошо перепревший навоз тоже хорошо действует. Когда они закрепятся, вы можете удобрить их со стороны домашним компостом или растительным кормом 10-20-10 в зависимости от содержания почвы.

Как вырастить помидоры черри

Чтобы вырастить помидоры черри вкусными и сочными, вам нужно правильно за ними ухаживать. Дальнейший уход предполагает отщипывание присосок, всплывающих при выращивании помидоров черри. Посмотрите, где ветки сталкиваются со стеблем и образуют "V". Удаление маленьких присосок на этих соединениях и в нижней части главного стебля позволит растению использовать больше энергии для образования плодов.

Если ваше растение помидоров черри начинает куститься, вы можете вставить кол на несколько дюймов для поддержки и чтобы плоды не лежали на земле. Аккуратно привяжите основной стебель растения к колу с помощью куска пряжи или мягкой веревки и планируйте переставлять его, когда растение растет.

Помидоры черри наиболее подходят для интенсивного еженедельного замачивания, а не частого легкого полива. Они также преуспевают, когда спелые плоды собирают ежедневно или каждые два дня.

Сбор помидоров черри

В зависимости от вашей погоды созревание ваших помидоров черри должно занять примерно пару месяцев. Собирайте их, когда они приобретут ожидаемый цвет. Каждый день или два в пик сезона вы будете иметь больше спелых помидоров черри для сбора.

Сбор свежих спелых помидоров черри для салатов и закусок, безусловно, является одним из главных моментов садоводства.

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