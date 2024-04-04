Знать, как вывести пятна от шоколада из одежды и других тканей, является настоящим и необходимым жизненным навыком.

Если вы или ваша семья любите шоколад, вам обязательно нужно знать, как вывести пятна от шоколада, когда случаются неизбежные капли и разливы.

Итак, об этом и расскажет Politeka.

Как вывести пятна от шоколада с белья и одежды

От коварной закуски до чашки теплого какао перед сном есть несколько причин, по которым вы можете оставить пятно от шоколада, поэтому важно знать, как вывести шоколад из одежды и других тканей. Прочитайте наше руководство из семи шагов, как извлечь горячий шоколад из ткани, которую можно снять и постирать.

Извлеките шоколад

Перед тем, как вывести пятна от шоколада из одежды, снимите жесткий шоколад тупым краем, например, ложкой.

Замочите вещь

Замочите простыню, рубашку или другую одежду в холодной воде на 10 минут.

Нанесите средство для мытья посуды

Добавьте на пятно одну-две капли моющего средства. Втирайте моющее средство в пятно кончиками пальцев, пока не удастся вывести пятна.

Промойте

Используйте холодную воду, чтобы промыть загрязненный участок, убедившись, что все следы чистящего средства удалены.

Стирайте как обычно

Вытирайте ткань как обычно, тщательно проверяя рекомендованную температуру и цикл на этикетке ухода. Всегда используйте качественный стиральный порошок и стирайте при низкой температуре во избежание образования пятен. Вот и все – вы смогли вывести пятна от шоколада с одежды.

Сушка

Сушите вещи на улице. Если вы не можете повесить их на улице, посмотрите наше руководство по сушке белья в помещении. Если вы запачкали белую простыню, топ или другой предмет, попробуйте высушить их на солнце. Ультрафиолетовое излучение поможет сработать в качестве природного бонуса для удаления пятна от шоколада.

Источник: cleanipedia

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