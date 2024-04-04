В большинстве случаев вы начнете думать, как избавиться от моли только когда начнете видеть, как куски ковра съедены, а на шерстяных и шелковых вещах появляются дыры.

Мы расскажем вам как прогнать этого незваного гостя из дома.

Как избавиться от моли: пропустите нафталин

Традиционно, чтобы избавиться от моли, используют нафталин.

Во-первых, не будем менять слова – они воняют. Нефтялин пахнет хуже, чем цветная капуста, приготовленная на пару. Запах впитается во все ваши ткани, оставив вашу одежду и ваш дом совершенно неприятным запахом.

Во-вторых, они могут быть недостаточно сильными, чтобы убить больших бабочек. Некоторые домовладельцы предпочитают использовать кедровые шарики – более естественную и безопасную альтернативу – но моль может стать невосприимчивой к воздействию запаха, поэтому вы можете обнаружить, что это лишь краткосрочное решение.

Чтобы избавиться от моли в вашем доме, особенно одежной моли, вы можете принять профилактические меры, выправив одежду качественным моющим средством и никогда не сохраняя грязную одежду или джемпера.