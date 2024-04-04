В большинстве случаев вы начнете думать, как избавиться от моли только когда начнете видеть, как куски ковра съедены, а на шерстяных и шелковых вещах появляются дыры.
Мы расскажем вам как прогнать этого незваного гостя из дома.
Как избавиться от моли: пропустите нафталин
Традиционно, чтобы избавиться от моли, используют нафталин.
Во-первых, не будем менять слова – они воняют. Нефтялин пахнет хуже, чем цветная капуста, приготовленная на пару. Запах впитается во все ваши ткани, оставив вашу одежду и ваш дом совершенно неприятным запахом.
Во-вторых, они могут быть недостаточно сильными, чтобы убить больших бабочек. Некоторые домовладельцы предпочитают использовать кедровые шарики – более естественную и безопасную альтернативу – но моль может стать невосприимчивой к воздействию запаха, поэтому вы можете обнаружить, что это лишь краткосрочное решение.
Чтобы избавиться от моли в вашем доме, особенно одежной моли, вы можете принять профилактические меры, выправив одежду качественным моющим средством и никогда не сохраняя грязную одежду или джемпера.
Как избавиться от личинок моли с помощью стирки
Одним из лучших методов избавиться от личинок моли является стирка одежды при высокой температуре – для уничтожения моли нужна температура не менее 48 градусов Цельсия. Стирка также важна, поскольку моль привлекает пот, который накапливается на рукавах одежды, поэтому, чтобы полностью удалить его, необходимо постирать любую грязную одежду с применением стирального порошка.
Конечно, в этом есть большая проблема – типы материалов, которые обычно привлекают моль, например шерсть и шелк, нельзя стирать при температуре выше 30 градусов, чтобы предотвратить повреждение и усадку. Так какое решение?
Положите одежду в полиэтиленовые пакеты
Рассматривая вопрос о том, как избавиться от моли, некоторые домовладельцы обнаружили, что заморозить одежду так же эффективно, как и кипятить. Просто поместите свою одежду в пластиковые пакеты.
Поместить в морозилку на два часа
Поместите полиэтиленовые пакеты с одеждой в морозилку и оставьте на два часа.
Вынуть и постирать в стиральной машине
Извлеките и постирайте обычным способом теплой, а не горячей водой, следуя инструкциям на этикетке по уходу.
Этот метод уничтожит любые личинки, прикрепленные к вашей одежде, и снизит степень привлечения моли к вашей одежде, но она не решит вашу проблему полностью. Возможно, в вашем гардеробе все еще скрывается моль, которая может размножаться, производя новые личинки, и вы вернетесь к тому, с чего начали.
Как избавиться от бельевой моли
Если вы не уверены, как избавиться от бельевой моли, вы можете внести небольшие изменения в ваш дом, чтобы уменьшить риск возврата моли. Вот несколько простых способов получше защитить свою одежду:
Не оставляйте грязную одежду слишком долго валяться – держать белье поверх белья – это один из лучших способов предотвратить появление моли.
Подумайте о том, чтобы извлечь несколько джемперов из своего гардероба, сложить их и хранить на открытых полках. Моли предпочитают темные места, а не под открытым небом.
Убирайте гардероб – больше пространства между одеждой означает меньшую вероятность того, что моль проест несколько вещей одновременно.
Пылесосите каждый уголок вашего гардероба. Многие люди никогда не думают пылесосить внутри своих шкафов, но именно здесь прячется моль.
Если у вас валяется старая шерсть, повесьте ее среди другой одежды – моль почти всегда будет искать шерсть больше других.
Источник: cleanipedia
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