Устраните неприятные запахи , избегайте сморщивающих нос сочетаний и попробуйте сделать уникальный и свежий аромат для дома с помощью этих экспертных советов, которые сделают ваш дом таким приятным.

Используйте свечи осторожно

Несмотря на то, что свечи, диффузоры и отдушки являются простыми способами ароматизировать ваш дом, вы должны использовать их только тогда, когда вы не готовите; следует не курить ароматические свечи, когда вы работаете на кухне. Сохраните свои ароматические свечи для роскошных дней дома, дождливых дней, дней уборки вещей и дней уборки гардероба. Если вы развлекаетесь дома, позвольте вкусным запахам доноситься из кухни, создавая предчувствие и волнение. Ароматические свечи могут сделать запах чистоты и свежести только тогда, когда их не будет перебивать запах пищи.

Выбросьте лимон через свалку

Вы можете не заметить запах вашей свалки, но стойкие запахи могут быть неприятным приемом для гостей. К счастью, есть простой способ устранить вонь – и при этом заставить всю вашу кухню хорошо пахнуть. Во время проточной холодной воды пропустите целый порезанный лимон через мусоросборник, чтобы получить свежий аромат, который будет пропитывать всю вашу кухню.

Сделайте спрей для ткани, устраняющий запах домашних животных

Хотя запах мокрого корма для собак или кошек может больше не привлекать вашего внимания, устранение запахов домашних животных может улучшить общий запах вашего дома (особенно для гостей). Рекомендуем сделать нетоксичное средство для устранения запаха домашних животных следующими шагами:

Отмерьте 1 столовую ложку пищевой соды в миску.

Добавьте 30 капель эфирного масла дикого апельсина и перемешайте вилкой.

Поместите ароматизированную пищевую соду в бутылку с распылителем и добавьте 2 стакана дистиллированной воды. Встряхните.

Распылите в воздухе или на ткань, чтобы удалить запахи.

Используйте свежие или сушеные цветы, чтобы сделать запах свежести.

Есть причина, почему так много домашних ароматов полагаются на естественные ароматы цветов и листьев: они успокаивающие и тонко приятные толпе. Чтобы сделать запах чистоты и свежести в доме, посадите в своем саду душистые цветы, такие как розы, гардении, сирень и фрезии; затем соберите их и разложите ароматные букеты в каждой комнате вашего дома. Повесьте эвкалипт в душе (или где угодно, действительно), чтобы мгновенно поднять настроение, добавьте вазу с лавандой в свой офис и приготовьте собственноручно высушенное ароматное попурри из переработанных лепестков. «Что приятно в высушенных цветах, так это то, что вы всегда можете распылить их, и аромат сохранится в течение нескольких дней.

Источник: cleanipedia

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