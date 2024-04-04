Если ваши шторы можно стирать в стиральной машине, просто поместите их в стиральную машину с моющим средством и выберите низкую температуру, чтобы очистить петли.

Как очистить шторы для душа из пластика.

Обычно пластиковые шторы можно очистить в стиральной машине. Вы можете опасаться, что занавес может расплавиться в стиральной машине, однако стирка при низкой температуре в деликатном режиме не приведет к повреждению ни машины, ни занавеса: 30 или даже 40 градусов абсолютно безопасны. Перед стиркой всегда проверяйте этикетку на шторе.

Скользкий характер пластика означает, что моющую жидкость может быть трудно обнаружить. Поэтому рекомендуется добавлять одно-два полотенца к стирке, чтобы еще один предмет трял поверхности шторы.

Чтобы очистить шторы для душа, достаточно обычного стирального порошка. Однако, если некоторые следы трудно отодвинуть, и вы задаетесь вопросом, как очистить занавеску для душа от плесени и пятен плесени, вы можете обратиться к старым верным – белому уксу и пищевой соде. Пищевую соду можно добавлять в моющее средство во время цикла стирки, чтобы добавить дополнительную абразивность и другое средство для борьбы с плесенью. Затем к циклу полоскания следует добавить уксус, поскольку его кислотные свойства помогают бороться с устойчивыми пятнами и обеспечивают более чистое и блестящее покрытие.

Даже после стирки могут остаться некоторые следы, особенно вокруг краев верхней части и вокруг нижней части шторы. В таких случаях используйте стандартное средство для удаления плесени, или приготовьте раствор воды и пищевой соды или уксуса или слабый водный раствор отбеливателя и нанесите хорошую дозу смазки для локтей с помощью щеточки для ногтей или старую зубную щетку, чтобы удалить более застывшие пятна.

Если ваш занавес для душа нельзя стирать в стиральной машине, альтернативным вариантом является оставить занавес на час или около того в ванне, наполненной раствором биологического стирального порошка. Затем потрите любые стойкие пятна щеткой для ногтей или старой зубной щеткой, как в предыдущем шаге.

В любом случае, независимо от того, удалось очистить шторы в машине или вручную, шторы следует сушить на воздухе. Встряхните их, чтобы удалить всю лишнюю воду, затем повесьте их и откройте, чтобы дать им полностью высохнуть. В идеале, если разрешает погода, повесьте их на веревку для стирки, чтобы они сушились. Вот и все – очистить шторы для душа – не сложная задача!

Источник: cleanipedia

Читайте также:

Как отмыть старую шторку для ванной, чтобы выглядела как новая: действенные советы

Как избавиться от неприятного запаха в унитазе: эффективные советы

Как очистить душ от известкового налета: 8 лучших способов