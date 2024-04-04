Чтобы ваша ванна выглядела аккуратной и привлекательной, вам необходимо уметь очистить швы между плиткой.

Швы между плиткой – это белый раствор между плиткой в ​​ванной и кухне, и если ими пренебрегать и не уметь очистить, ваша ванная комната может выглядеть гораздо грязнее, чем она есть на самом деле.

Мы расскажем, как сделать ваши швы между плиткой чистыми.

Как очистить швы между плиткой пищевой содой и уксусом.

Хороший способ очистить швы между пликой для душа – это использовать раствор уксуса и пищевой соды (также известный как содовый бикарбонат или бикарбонат натрия).

В небольшой миске смешайте уксус и пищевую соду в густую пасту.

Нанесите пасту на затирку и дайте постоять ей до 30 минут.

Используйте старую зубную щетку, чтобы чистить раствор, пока он не станет чистым.

Промойте поверхность чистой водой.

При достаточной чистке кислота в уксусе и отбеливающие свойства пищевой соды должны сочетаться, чтобы затирка для плитки выглядела как новая. Белый уксус также можно использовать во многих других способах очистки ванной комнаты, но чтобы очистить швы между плиткой он по-особому эффективен.

Как очистить швы кухонной плитки

Если вы ищете советы относительно того, как очистить швы для кухонной плитки конкретно, вам понадобится нечто прорезающее жир. Качественное чистящее средство кухни выполнит тяжелую работу за вас, если вы оставите его на забрызганной жиром плитке и затирке на несколько минут перед тем, как почистить старой зубной щеткой, сполоснув ее прохладной или теплой водой.

Вышеприведенные советы подсказывают, как очистить затирку в душевых кабинах, кухнях и других поверхностях. Регулярно очищайте раствор для плитки, и это поможет предотвратить накопление плесени и плесени. С таким количеством решений по выбору, поддерживать затирку для плитки чистой и свободной от плесени должно быть легкой задачей.

Источник: cleanipedia

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