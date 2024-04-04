Мыть пол в ванной необходимо для того, чтобы соблюдать гигиенические нормы и чувствовать себя комфортно после принятия душа.

Вот как правильно это делать:

Как мыть пол в ванной, шаг за шагом

Для более распространенных напольных материалов ванной комнаты, таких как плитка, винил или линолеум, следующие шаги должны очистить поверхность.

Перед тем, как мыть пол в ванной, переместите все, что может стать вам на пути при уборке: урны, коврики, держатели туалетных ершиков и т.д.

Запустите пылесос по комнате. Для неудобных мест, например за унитазом, вам может быть легче использовать совок и щетку. Если вы собираетесь чистить щеткой любую часть ванной, сделайте это перед пылесосом, иначе вы просто счистите пыль из тех частей, которые вы уже очистили.

Вытрите пол теплой водой, смешанной с подходящим средством для мытья полов. Следуйте инструкциям по выбранному моющему средству и проверьте смесь на незаметном углу пола, прежде чем начать. Пол никогда не высохнет, если вы хлюпаете его большим количеством воды, поэтому отжимайте избыток воды после каждого погружения в ведро швабры.

Если пол очень грязный, вы можете пройти по нему мягкой щеткой перед сушкой. Вы обязательно должны сначала проверить это в незаметном углу, поскольку щетина может повредить некоторые типы полов. Как вариант, используйте мягкую губку.

Высушите пол старым полотенцем, чтобы предотвратить появление плесени, а затем отложите полотенце, чтобы его постирать.

Как удалить пятна от жесткой воды из плитки для ванной комнаты.

Если вышеуказанные методы не могут полностью удалить пятна от жесткой воды из пола ванной, что делать? Вот несколько методов, которые можно попробовать, используя обычный белый уксус. Прежде чем начать мыть пол с этими советами, проверьте уксус на небольшой части пола и не используйте его на мраморных или деревянных поверхностях, так как это может нанести урон.

Чтобы очистить напольную плитку в ванной с легкими пятнами от воды, окуните мягкую губку или тряпку в смесь одной части воды с одной частью белого уксуса, а затем используйте ее для очистки загрязненных участков. После этого промойте и высушите плитку.

Для более серьезных пятен от жесткой воды вы захотите оставить уксус действовать на время. Уложите бумажные полотенца на загрязненную плитку в два слоя и пропитайте их белым уксусом. Оставьте на несколько часов, затем снимите плитку, потрите мягкой влажной губкой, промойте и высушите. Вот и все – мыть пило не так сложно.

Источник: cleanipedia

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