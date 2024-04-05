Чтобы вырастить перец на рассаду быстро, важно выбрать правильное время для посева и знать правила ухода, чтобы получить хороший урожай.

Сажать перец на рассаду лучше всего в конце февраля - начале марта, так как урожай созревает через 100-150 дней с момента всходов. При этом еще перед посевом самое важное – это определить, какой перец вам нужен - острый или сладкий. Также обязательно прочитайте информацию на упаковке с семенами, чтобы не ошибиться. Плоды острого перца могут быть внешне неотличимы от сладкого.

Выбирая семена, обратите внимание на срок созревания. Ранние сорта сладкого перца собирают через 80-100 дней, средние - через 110-130 дней, а поздние - до 150 дней. Острые сорта созревают в среднем за 2-3 месяца.

При посеве семян подготовьте отдельные ёмкости для рассады, например, горшочки объемом 500 мл или стаканчики от сметаны, йогурта с дренажными отверстиями. Заполните их универсальным грунтом для овощей, сделайте по центру каждого стаканчика лунку и положите по 2 семечка на глубину 1,5-2 см. После посева пролейте почву водой и накройте стаканчики пленкой, создавая парниковый эффект.

Ждите всходов через 7-14 дней, после чего снимите укрытие и поставьте стаканчики под искусственное освещение.

Отметим также, на рынке представлены гибриды перца, помеченные маркировкой F1, которые обладают более высокой устойчивостью к болезням и дают более обильный урожай.

Регулярно поливайте растения, удаляйте сорняки и проводите подкормки органическими и минеральными удобрениями. Очень важно следить за уровнем влажности, особенно в периоды засухи.

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