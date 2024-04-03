Одна из женщин, напавшая на автомобиль военнослужащих центра комплектования и социальной поддержки в Хмельницкой области, понесет ответственность за свои действия. Об этом сообщило Оперативное командование "Запад" и раскрыло детали дела, возбужденного против женщины.
Оперативное командование "Запад" отметило, что полиция начала расследование в отношении женщины, которая испортила автомобиль военных ТЦК.
В частности, открыто административное производство по статье 173 "Мелкое хулиганство", согласно которой ей грозит штраф в размере 3-7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, общественные работы на срок 40-60 часов, исправительные работы на срок 1-2 месяца за вычетом 20% заработка , административный арест сроком до 15 суток.
В командовании снова подчеркнули, что военнослужащие ТЦК являются частью ВСУ, и любая агрессия против них приведет к наказанию.
Напомним, что в соцсетях ранее появилось видео нападения женщин на автомобиль военнослужащих, возмущенных запрещенной службой молодых парней на фронте. Женщины выгнали из автомобиля мужчину в военной форме и повредили автомобиль.
Позже в Хмельницком ОТЦК и СП подтвердили, что нападение произошло на военнослужащих Шепетовского РТЦК во время проведения мер оповещения.
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