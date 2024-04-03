Чтобы идеально очистить душ и все его принадлежности, достаточно знать несколько проверенных и действенных советов.

Наш душ – это место, где мы не просто моемся, но и отдыхаем: именно поэтому нужно знать, как правильно его очистить, чтобы находиться в комфорте.

Как очистить душ в 5 шагах

Очистить душ быстро и легко, если вы помните эти основания:

1. Быстро промойте все

Чтобы очистить душ начните с очистки кафельных стен и полов душевой кабины. Ополосните их простой водой. Использование горячей воды поможет расширить поры поверхностных материалов и облегчить их очистку.

2. Очистите душевую воронку от накипи.

Часть процесса, которую часто забывают, очищение душевых воронок жизненно важна, если вам нужен мощный и гигиенический душ. Начните с удаления известкового налета. Просто замочите душевую воронку в ванночке с белым уксусом и водой на пару часов перед чисткой.

Если душевая воронка прикреплена к стене, наполните белым уксусом мешок, который можно закрывать, и закрепите его на душевой воронке резинками или оберните поверх него ткань, смоченную в растворе. Вы также можете использовать лимонную кислоту для удаления накипи из душевых насадок. Его хелатные свойства помогут легко удалить пятна от жесткой воды и мыльную пену.

Предупреждение о безопасности

Используйте биоциды безопасно. Перед использованием читайте этикетку и информацию о продукте.

3. Глубокая очистка душевой плитки

Затем вы захотите избавиться от любой мыльной пены, остатков воды или других следов от душа.

Всегда читайте этикетку любых чистящих средств перед использованием и хорошо проветривайте ванну при чистке. Если у вас чувствительная кожа, подумайте об использовании резиновых перчаток.

4. Очистите затирку между плитками

Блестящая плитка показывает вашу грязную затирку? Пора научиться чистить между плиткой в ​​душе. Устраните плесень в затирке с помощью чистящего средства для душевой плитки или разбавленного раствора отбеливателя и старой зубной щетки. Оставьте выбранный раствор, чтобы расщепить грязь. После этого всегда смывайте и вытирайте.

5. Прочистите канализацию

Будьте готовы к неприятным сюрпризам при прочистке канализации! Используйте резиновые перчатки, чтобы выбрать спутанные волосы и почистить между решеткой с помощью старого вязального крючка. Обратитесь к специализированному чистящему каналу, чтобы растворить остатки отложений, или попробуйте домашнее средство из белого уксуса и пищевой соды. Всегда промывайте канализацию водой после оставления выбранного раствора действовать примерно на 30 минут.

Как очистить стекло душу от налета

Очистить душ от налета не сложно. Если вы заметили, что стекло помутнело, следуйте этим советам:

Совет 1: регулярно очищайте уксусом

Уксусная кислота в уксусе эффективно расщепляет частицы мыла на стеклянной поверхности. Итак, создайте моющий раствор на основе уксуса, смешав равные части белого уксуса с водой в пульверизаторе. Вы можете усилить очистное действие раствора, добавив примерно две столовые ложки мыльного средства для посуды. Распылите раствор на стеклянную поверхность и протрите ее полотенцем из микрофибры.

Совет 2: используйте душевую воронку с фильтром

Мутные остатки на стеклянной дверце душевой кабины не всегда являются мыльной пеной. Жесткая вода может оставлять пятна на поверхности ванной комнаты. Чтобы предотвратить эту проблему, используйте душевую насадку с фильтром, которая может уменьшить количество минеральных веществ, вызывающих пятна в воде.

Совет 3: перейдите на другое мыло

Мыло, как правило, оставляет больше пленки на дверце душевой кабины. Поэтому мы предлагаем перейти на жидкое моющее средство. Этот продукт более разбавлен, чем мыло. Кроме того, вы можете легко промыть его и предотвратить накопление мыльной пены.

Совет 4: вымойте стекло для душа

Один из способов избежать остатков мыла на стекле душевой кабины – ополаскивать ее после каждого использования. Несмотря на изнурительность, это может сделать глубокую очистку более легким и быстрым. Мы также предлагаем прочитать нашу статью об очистке мутного стекла, чтобы узнать больше советов по уходу.

Источник: cleanipedia

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