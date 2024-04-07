Из крабовых палочек можно приготовить не только салат, но и большое количество разнообразных вкусных закусок.

С крабовыми палочками готовят намазки, паштеты и вкусные шарики. Из крабовых палочек можно даже приготовить закусочный торт или аппетитный «домик».

Рецептом такой закуски и поделились на странице блога «Cesmak.info».

Для «домика» с крабовыми палочками понадобятся следующие ингредиенты: крабовые палочки – 10 шт, сырок плавленый – 2 шт, яйцо вареное – 1 шт, чеснок – 2-3 зубка, майонез – 3 ст. л., зелень.

Быстрая закуска с крабовыми палочками.

Яйца нужно отварить, а плавленый сырок натереть. Сделать это будет легче, если его немного подморозить.

Натираем также отварные яйца и чеснок, добавляем в смесь измельченную зелень и майонез – перемешиваем.

Быстрая закуска с крабовыми палочками.

Теперь берем крабовую палочку, разворачиваем, выкладываем начинку и заворачиваем снова.

Выкладываем крабовые палочки с начинкой в ​​виде треугольника. Количество крабовых палочек и других ингредиентов для этой закуски корректируется по вкусу и желанию.

Быстрая закуска с крабовыми палочками.

Отметим, что плавленый сыр является калорийным продуктом, его жирность доходит до 55%. Норма для взрослого здорового человека – не более одного брикета, то есть 100 г в сутки. А людям, страдающим ожирением или имеющим проблемы с обменом веществ, сыры показаны только в небольшом количестве.

Выбирая плавленый сыр, необходимо прежде всего обратить внимание на его состав. Стандартный плавленый сыр содержит сычужные сыры, сухое молоко, сливки или сливочное масло, соли-плавители, загуститель, красители и консерванты.

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