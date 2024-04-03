Герметик для ванной комнаты может стать магнитом для плесени, особенно если его оставить на время, поэтому с этим нужно бороться.

К счастью, узнать, как очистить герметик для ванной комнаты от плесени, на самом деле не так уж сложно – наше пошаговое руководство расскажет вам об этом и даже даст советы, как предотвратить ее возвращение.

Итак, как очистить герметик для ванной комнаты от плесени.

Заметили черную плесень на герметику для ванной в ванной? Узнайте, как очистить герметик для ванной и душа от плесени всего в 10 простых шагах.

Чтобы начать, вам понадобятся следующие элементы:

белый уксус

Пищевая сода

Влажная тряпка

Щетка с жесткой щетиной

Мокрая губка

Прохладная вода

Отбеливатель

Затем выполните следующие действия:

Создайте пасту из 1 стакана белого уксуса и 2-3 чайных ложек пищевой соды.

Используйте влажную тряпку, чтобы зачерпнуть небольшое количество пасты.

Натрите пасту поверх герметика. Убедитесь, что на форме есть хороший толстый слой.

Оставьте пасту на 5 минут.

Используйте щетку с жесткой щетиной для очистки пасты от герметика.

Используйте чистую влажную губку, чтобы промыть герметик. Убедитесь, что вы используете прохладную воду.

Если пятна остались, повторите шаги 4-6, пока плесень не исчезнет.

Убейте оставшиеся споры плесени с помощью отбеливателя и воды. Обильно разбрызгивайте раствор отбеливателя, состоящий из 1 части и 4 частей воды, на герметик и дайте ему испариться.

Снова промойте это место губкой и прохладной водой.

Убедитесь, что вам удалось очистить герметик для ванной от плесени и высушите его чистой тканью из микрофибры или полотенцем.

Теперь вы знаете, как удалить плесень из герметика для душа и силикона, пора остановить ее возвращение:

Регулярно мойте банные полотенца, занавес для душа и мебель для ванной, чтобы избежать развития плесени. Плесня любит влажные условия.

Используйте осушитель или откройте окно, чтобы удалить задержку влаги после душа.

Инвестируйте в удаление влажности комнатных растений. Прочтите нашу статью о комнатных растениях для очистки воздуха, чтобы получить дополнительные советы.

Убедитесь, что вы постоянно убираете ванную. Ведь если уборка не регулярная, то вскоре вам снова придется думать, как очистить герметик для ванной комнаты от плесени.

Источник: cleanipedia

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