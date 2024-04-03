То, что домашние питомцы занимают особое место в нашем сердце, не означает, что их запах в доме должен быть всегда.

И хотя все мы любим наших домашних питомцев безусловной любовью, избавиться от запаха собаки дома нужно для нашего же комфорта.

Вот некоторые советы относительно того, как удалить этот запах:

Как избавиться от запаха собаки из мягкой мебели

Чтобы избавиться от запаха собаки из мягкой мебели, у вас есть два варианта: во-первых, вы можете воспользоваться стиральной машиной, а во-вторых, вы можете воспользоваться моющим средством, которое поглотит запах из тканей и волокон.

Стиральная машина Если вашу мягкую мебель можно стирать в стиральной машине (совет смотрите на этикетке по уходу), то использование вашей стиральной машины может сделать удаление собачьих запахов очень быстрым и легким. Снимите все подушки, коврики, пододеяльники, наволочки – все, на чем лежала ваша собака – и стирайте их качественным моющим средством в соответствии с инструкциями на этикетке ухода.

Пищевая сода Если некоторые из мягкой мебели не подходят для стиральной машины, не волнуйтесь. Верьте или нет, пищевая сода является отличным средством для того, чтобы избавиться от запаха собаки. Он обладает отличными абсорбирующими свойствами, которые извлекают запахи из тканей и материалов, придавая им отличный запах. Посыпьте пищевой содой любой зловонный участок и оставьте на несколько часов, а лучше на ночь. Утром пропылесосите пищевую соду и наслаждайтесь чистым свежим запахом.

Как избавиться от запаха собаки с пола

Если ваша собака часто приходит из сада через деревянный, плиточный или линолеумный кухонный пол, то это может быть одним из основных источников запаха собаки в вашем доме. Простая щетка для пола может удалить любые рыхлые волоски, но она не справится с запахом. Попробуйте протереть пол чистящим средством, следуя инструкциям продукта. Он прост в использовании, быстро высыхает и безопасен для использования в домах с домашними животными. Тщательная уборка не только устранит неприятные запахи, но и уничтожит любые бактерии и микробы, которые перенеслись с лап вашей собаки на пол.

Источник: cleanipedia

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