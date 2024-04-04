Чтобы усадить свои несколько большие джинсы достаточно знать о пяти простых способах.



Как усадить джинсы с помощью стиральной и сушильной машины. Выяснение того, как усадить джинсы , не только убережет вашу любимую пару от того, чтобы они не попали в кучу секонд-хенда, но и эти домашние хаки также будут работать на совершенно новых джинсах.

Научившись усаживать джинсы во время стирки, вы будете знать самый быстрый и наименее грязный способ усадки джинсовой ткани. Скорее всего, вы уже несколько раз по ошибке делали это с другими предметами одежды. Процесс прост: используйте высокий уровень нагрева на стиральной и сушильной машинах, пока они не снизятся. Чтобы подобрать джинсы к идеальному размеру, вы можете даже повторить это несколько раз, пока они не станут достаточно маленькими. Возможно, вам придется втягиваться в них, но ваши джинсы вернутся в вашу форму, когда вы их носите. Предупреждение: стиральная и сушильная машина может привести к потускневанию ваших джинсов. Вы можете немного предотвратить это, вывернув их наизнанку перед стиркой. Кроме того, уменьшите замятие и статическое слипание, забросив простыни в сушильные машины вместе с джинсами.

Как усадить джинсы без сушилки: высушите их на линии

Хотите знать, как усадить джинсы без сушилки? Чтобы получить ощущение классической жесткой джинсовой ткани, поместите джинсы в горячую стирку, а затем просто высушите их на веревке в солнечный день. Этот метод особенно хорош, чтобы усадить джинсы, которые слишком длинные или слишком свободные в талии.

Как резче убавить деним: метод кипячения

Если вы хотите сэкономить воду и энергию (или метод стирки и сушки не дает достаточной усадки), улучшите вещи и прокипятите джинсы. Доведите большую кастрюлю до кипения с водой, затем осторожно поместите джинсы внутрь, убедившись, что они полностью погружены. Кипятите в течение 20-30 минут, затем слейте их побольше, прежде чем сушить их в машине на сильном огне. Этот способ хорошо подходит для джинсов, которые имеют мешковатость, поскольку они больше сжимаются, поэтому избегайте его, если хотите лишь немного уменьшить джинсы. Если у вас джинсы цвета индиго или очень темные, будьте готовы потерять немного цвета (хотя опять же вывернуть их наизнанку может помочь).

Как усадить джинсы поближе к вашей форме? Носите их в ванную!

Этот подход звучит странно, но на его стороне есть история. Джинсы сначала шили из необработанного нестираемого денима, который поступали прямо с ткацкого станка. Пользователи покупали пару джинсов «усадка, чтобы подтянуться» и использовали нижеприведенный метод ванны, чтобы достичь абсолютно индивидуальной посадки – верьте или нет, этот подход был чрезвычайно популярен вплоть до 1960-х годов. Итак, как уменьшить размер джинсов? Это работает так: наполните ванну горячей водой, ровно столько, чтобы покрыть ноги – настолько горячей, насколько вытерпите, но не кипятите себя. Посидите в ванночке с джинсами 10 минут или пока вода не остынет. Держите джинсы, пока они полностью не высохнут. Теперь они должны сидеть так, словно были созданы для вас. Этот метод особенно подходит для винтажных джинсов или джинсов из 100-процентного хлопка.

Как уменьшить деним на определенном участке джинсов

Интересно, как работает усадка джинсов на талии или штанинах? Это целевое решение может помочь. Смешайте одну часть кондиционера для ткани с тремя частями горячей воды в бутылке с распылителем и тщательно распылите область, которую вы хотите уменьшить. Попробуйте один из серии Comfort Perfume Deluxe, чтобы придать вашим джинсам дополнительный аромат! Далее высушите джинсы на самом высоком уровне температуры в сушильной машине.

Усадка джинсов навсегда: отнесите их к портному!

Если ни один из вышеприведенных методов вам не подходит или вам приходится снова и снова давать усадку джинсам (это не самый экологический способ), исправьте их раз и навсегда, отнесите их к портному. Хороший портной сможет изменить штанины и длину ваших джинсов, чтобы они идеально сидели, создав новый шов, чтобы сделать их более узкими, или подшив их, чтобы они были отрезаны именно там, где вы хотите. И, хотя это сложнее, они могут даже внести изменения в талию или бедра.

Источник: cleanipedia

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